НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Милен Керемедчиев: Липсва логика България да участва в Съвета на мира срещу 1 млрд. долара

          28 януари 2026 | 09:49 210
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Липсата на ясна обосновка и сериозните финансови ангажименти поставят под въпрос целесъобразността на българското участие в т.нар. Съвет на мира. Това мнение изрази бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на bTV, коментирайки новата инициатива, свързана с американския президент Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Според дипломата основният въпрос, който стои пред държавата, е „защо сме в Съвета на мира“, а отговорът към момента остава неясен. Той подчерта, че членството в тази структура е обвързано със значителна финансова тежест и конкретен времеви хоризонт.

          Подписали сме участие за 3 години – края на мандата на Тръмп. Но – ако не внесем вноската от 1 милиард долара, нашата част от договора, ще бъдем изключени“, заяви Керемедчиев. Той поясни последствията от евентуално неплащане на исканата сума: „Тоест – нямаме право на глас, няма да участваме финансово и т.н. Ние най-вероятно няма да участваме“.

          Бившият заместник-министър бе категоричен в оценката си за дипломатическата полза от подобен ход. Не виждам никаква външно-политическа логика България да участва в Съвета на мира, допълни той.

          В анализа си Керемедчиев обърна внимание и на структурата на вземане на решения в новия формат. По думите му, президентът на САЩ запазва контрол върху процесите, като Тръмп „има право да налага вето на всичко“.

          Експертът припомни, че всяко решение за присъединяване на страната ни към подобни международни формати трябва да мине през законодателната власт. „Участието ни в Съвета става с одобрение на Народното събрание“, уточни той.

          Инициативата се разглежда като опит за създаване на алтернативна международна структура, която да обедини съмишленици на американския президент, но това създава напрежение с установения световен ред.

          „Това е визия на Тръмп. Той иска да събере група от съмишленици, но това противоречи с ОНН“, коментира анализаторът.

          Освен липсата на яснота защо страната ни е поканена, неясна остава и конкретната ни роля в организацията. „Каква ще е задачата на България също не се знае“, подчерта Керемедчиев.

          В края на коментара си бившият заместник-министър направи и прогноза за геополитическите амбиции на американската администрация, като заяви, че според него „Тръмп ще успее да вземе Гренландия още през тази година“.

          Липсата на ясна обосновка и сериозните финансови ангажименти поставят под въпрос целесъобразността на българското участие в т.нар. Съвет на мира. Това мнение изрази бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на bTV, коментирайки новата инициатива, свързана с американския президент Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Според дипломата основният въпрос, който стои пред държавата, е „защо сме в Съвета на мира“, а отговорът към момента остава неясен. Той подчерта, че членството в тази структура е обвързано със значителна финансова тежест и конкретен времеви хоризонт.

          Подписали сме участие за 3 години – края на мандата на Тръмп. Но – ако не внесем вноската от 1 милиард долара, нашата част от договора, ще бъдем изключени“, заяви Керемедчиев. Той поясни последствията от евентуално неплащане на исканата сума: „Тоест – нямаме право на глас, няма да участваме финансово и т.н. Ние най-вероятно няма да участваме“.

          Бившият заместник-министър бе категоричен в оценката си за дипломатическата полза от подобен ход. Не виждам никаква външно-политическа логика България да участва в Съвета на мира, допълни той.

          В анализа си Керемедчиев обърна внимание и на структурата на вземане на решения в новия формат. По думите му, президентът на САЩ запазва контрол върху процесите, като Тръмп „има право да налага вето на всичко“.

          Експертът припомни, че всяко решение за присъединяване на страната ни към подобни международни формати трябва да мине през законодателната власт. „Участието ни в Съвета става с одобрение на Народното събрание“, уточни той.

          Инициативата се разглежда като опит за създаване на алтернативна международна структура, която да обедини съмишленици на американския президент, но това създава напрежение с установения световен ред.

          „Това е визия на Тръмп. Той иска да събере група от съмишленици, но това противоречи с ОНН“, коментира анализаторът.

          Освен липсата на яснота защо страната ни е поканена, неясна остава и конкретната ни роля в организацията. „Каква ще е задачата на България също не се знае“, подчерта Керемедчиев.

          В края на коментара си бившият заместник-министър направи и прогноза за геополитическите амбиции на американската администрация, като заяви, че според него „Тръмп ще успее да вземе Гренландия още през тази година“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions