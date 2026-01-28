Липсата на ясна обосновка и сериозните финансови ангажименти поставят под въпрос целесъобразността на българското участие в т.нар. Съвет на мира. Това мнение изрази бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на bTV, коментирайки новата инициатива, свързана с американския президент Доналд Тръмп.

- Реклама -

Според дипломата основният въпрос, който стои пред държавата, е „защо сме в Съвета на мира“, а отговорът към момента остава неясен. Той подчерта, че членството в тази структура е обвързано със значителна финансова тежест и конкретен времеви хоризонт.

„Подписали сме участие за 3 години – края на мандата на Тръмп. Но – ако не внесем вноската от 1 милиард долара, нашата част от договора, ще бъдем изключени“, заяви Керемедчиев. Той поясни последствията от евентуално неплащане на исканата сума: „Тоест – нямаме право на глас, няма да участваме финансово и т.н. Ние най-вероятно няма да участваме“.

Бившият заместник-министър бе категоричен в оценката си за дипломатическата полза от подобен ход. „Не виждам никаква външно-политическа логика България да участва в Съвета на мира“, допълни той.

В анализа си Керемедчиев обърна внимание и на структурата на вземане на решения в новия формат. По думите му, президентът на САЩ запазва контрол върху процесите, като Тръмп „има право да налага вето на всичко“.

Експертът припомни, че всяко решение за присъединяване на страната ни към подобни международни формати трябва да мине през законодателната власт. „Участието ни в Съвета става с одобрение на Народното събрание“, уточни той.

Инициативата се разглежда като опит за създаване на алтернативна международна структура, която да обедини съмишленици на американския президент, но това създава напрежение с установения световен ред.

„Това е визия на Тръмп. Той иска да събере група от съмишленици, но това противоречи с ОНН“, коментира анализаторът.

Освен липсата на яснота защо страната ни е поканена, неясна остава и конкретната ни роля в организацията. „Каква ще е задачата на България също не се знае“, подчерта Керемедчиев.

В края на коментара си бившият заместник-министър направи и прогноза за геополитическите амбиции на американската администрация, като заяви, че според него „Тръмп ще успее да вземе Гренландия още през тази година“.