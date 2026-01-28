Милорад Додик поиска от Нетаняху подкрепа за „връщане към Дейтън“ и възстановяване на армията на Република Сръбска

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви в Израел, че е поискал съдействие от израелския премиер за „връщане към буквата на Дейтънското споразумение“, включително възстановяване на армията, финансите, съдилищата и разузнавателната служба на РС, съобщава сръбското издание „Данас“.

Додик направи изявлението след среща с Бенямин Нетаняху, която по думите му е била една от най-силните в политическата му кариера.

„Призовахме ги да ни помогнат да се върнем към буквата на Дейтън, да си върнем армията, финансите, съдилищата, разузнавателните служби и всичко, което имахме съгласно Дейтънското споразумение. Вече не можем да търпим това, което се случва в съдилищата“, заяви Милорад Додик.

Той допълни, че е използвал и собствения си казус, за да привлече внимание към ситуацията в Република Сръбска:

„Опитах се да обърна внимание чрез моя случай, но нашият народ трябва да разбере, че те нямат намерение да спират“.

По думите на Додик срещата с Нетаняху е преминала в дух на пълно разбиране:

„Това беше една от най-добрите срещи, в които съм участвал през последните десетилетия. Премиерът Нетаняху е изпълнен с разбиране“.

Додик, който е в Израел заедно с изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич, подчерта, че вижда паралели между позицията на Израел и тази на РС:

„Ние сме в почти идентична ситуация. Тези, които са наши врагове, са и врагове на Израел“.

Той добави, че Нетаняху му е казал директно:

„Всичко, което мога да ви кажа, е, че ние сме големи и постоянни приятели, точка“.

В изявленията си Додик направи и сравнение между положението на Палестинската автономия и Република Сръбска:

„Израел е предоставил големи конкретни права на Палестинската автономия, а в Босна и Херцеговина всичко, което Република Сръбска имаше съгласно Дейтънското споразумение, беше отменено“.

Темата за „връщането на дайтънските компетенции“ отново беше поставена от лидера на Съюз на независимите социалдемократи, въпреки че през октомври миналата година, по негова инициатива, парламентът на Република Сръбска отмени закони, които оспорваха действията на определени държавни съдебни и полицейски институции в Босна и Херцеговина.

Според медийни публикации тези ходове са били част от план на американската администрация за деескалация на кризата в Босна и Херцеговина и условие за вдигане на санкциите на САЩ срещу Додик, неговото семейство и най-близките му сътрудници.