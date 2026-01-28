Милорад Додик поиска от Нетаняху подкрепа за „връщане към Дейтън“ и възстановяване на армията на Република Сръбска

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви в Израел, че е поискал съдействие от израелския премиер за „връщане към буквата на Дейтънското споразумение“, включително възстановяване на армията, финансите, съдилищата и разузнавателната служба на РС, съобщава сръбското издание „Данас“.
Додик направи изявлението след среща с Бенямин Нетаняху, която по думите му е била една от най-силните в политическата му кариера.
Той допълни, че е използвал и собствения си казус, за да привлече внимание към ситуацията в Република Сръбска:
По думите на Додик срещата с Нетаняху е преминала в дух на пълно разбиране:
Додик, който е в Израел заедно с изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич, подчерта, че вижда паралели между позицията на Израел и тази на РС:
Той добави, че Нетаняху му е казал директно:
В изявленията си Додик направи и сравнение между положението на Палестинската автономия и Република Сръбска:
Темата за „връщането на дайтънските компетенции“ отново беше поставена от лидера на Съюз на независимите социалдемократи, въпреки че през октомври миналата година, по негова инициатива, парламентът на Република Сръбска отмени закони, които оспорваха действията на определени държавни съдебни и полицейски институции в Босна и Херцеговина.
Според медийни публикации тези ходове са били част от план на американската администрация за деескалация на кризата в Босна и Херцеговина и условие за вдигане на санкциите на САЩ срещу Додик, неговото семейство и най-близките му сътрудници.
