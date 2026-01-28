Министерският съвет в оставка одобри финансиране на съдебната власт за 2026 г. в размер на над 2 млн. евро

Министерският съвет в оставка одобри финансиране на съдебната власт за 2026 г. в размер на 2 098 877 евро за обезпечаване на дейността на ВАС, съобщиха от правителствената пресслужба.

Съгласно разпоредбите до 1 януари 2026 г. Висшият съдебен съвет следва да осигури необходимите условия за нормалното функциониране на Върховния административен съд, с цел да не бъде допуснато забавяне при разглеждането на делата, подсъдни на съда, както и да се предотврати прекомерната натовареност на съдиите.

Необходимостта от допълнително финансиране е свързана с измененията в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 74 от 2025 г., се посочва още в решението.

„Във внесения от нас проект за бюджет са одобрени 11% увеличение на разходите за персонал, които обхващат всички в системата на правосъдието“. Това каза в края на миналата година министърът на правосъдието Георги Георгиев.