Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

450 камиона от Северна Македония не представляват заплаха за икономиката на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски по повод блокадите на границите от превозвачи.
- Реклама -
Той подчерта, че правителството още от септември активно поставя въпроса в Брюксел, като разговорите се водят непрекъснато – както за транспорта, така и по други чувствителни теми като квотите за стомана, премахването на роуминга и редица други открити въпроси.
По думите му, напротив – македонските превозвачи добавят стойност, тъй като транспортират полуфабрикати за европейските производители в региона.
Премиерът определи като окуражаващи сигналите, че част от заетите в авиационния и железопътния транспорт вече са изключени от мерките. Той уточни, че македонските пилоти, стюарди и машинисти, работещи в рамките на Шенген, няма да бъдат засегнати от ограниченията.
В заключение премиерът на Северна Македония заяви, че това е моментът Европейски съюз ясно и конкретно да покаже подкрепата си за партньорите от Западните Балкани, които, по думите му, Брюксел иска да види като част от европейското семейство.
450 камиона от Северна Македония не представляват заплаха за икономиката на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски по повод блокадите на границите от превозвачи.
- Реклама -
Той подчерта, че правителството още от септември активно поставя въпроса в Брюксел, като разговорите се водят непрекъснато – както за транспорта, така и по други чувствителни теми като квотите за стомана, премахването на роуминга и редица други открити въпроси.
По думите му, напротив – македонските превозвачи добавят стойност, тъй като транспортират полуфабрикати за европейските производители в региона.
Премиерът определи като окуражаващи сигналите, че част от заетите в авиационния и железопътния транспорт вече са изключени от мерките. Той уточни, че македонските пилоти, стюарди и машинисти, работещи в рамките на Шенген, няма да бъдат засегнати от ограниченията.
В заключение премиерът на Северна Македония заяви, че това е моментът Европейски съюз ясно и конкретно да покаже подкрепата си за партньорите от Западните Балкани, които, по думите му, Брюксел иска да види като част от европейското семейство.