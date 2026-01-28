НА ЖИВО
          Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

          28 януари 2026
          450 камиона от Северна Македония не представляват заплаха за икономиката на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски по повод блокадите на границите от превозвачи.

          Той подчерта, че правителството още от септември активно поставя въпроса в Брюксел, като разговорите се водят непрекъснато – както за транспорта, така и по други чувствителни теми като квотите за стомана, премахването на роуминга и редица други открити въпроси.

          „Ако Европейският съюз наистина разчита на този регион, както постоянно ни уверява, тогава това са малки и несъществени въпроси. Не може 450 камиона от Македония да отнемат нечий бизнес или да застрашат икономиката на Европа“, заяви Мицкоски пред ТВ21.

          По думите му, напротив – македонските превозвачи добавят стойност, тъй като транспортират полуфабрикати за европейските производители в региона.

          Премиерът определи като окуражаващи сигналите, че част от заетите в авиационния и железопътния транспорт вече са изключени от мерките. Той уточни, че македонските пилоти, стюарди и машинисти, работещи в рамките на Шенген, няма да бъдат засегнати от ограниченията.

          „Надявам се същото да се случи и с пътния транспорт – както пътническия, така и товарния, защото друго устойчиво решение няма. В противен случай ще пострада регионалната икономика, но и икономиките на държавите членки на ЕС“, подчерта Мицкоски.

          В заключение премиерът на Северна Македония заяви, че това е моментът Европейски съюз ясно и конкретно да покаже подкрепата си за партньорите от Западните Балкани, които, по думите му, Брюксел иска да види като част от европейското семейство.

