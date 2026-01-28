МС одобри спогодба със Сърбия за откриване на нов ГКПП „Калотина – Градина“

Правителството в оставка одобри спогодба с правителството на Република Сърбия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 (Република България) и Градина 2 (Република Сърбия) като основа за водене на преговори.

На заседание от ноември миналата година Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол е приел решение за изграждане на нов съвместен ГКПП на българо-сръбската граница, който да е разположен на българска територия в близост до ГКПП „Калотина“.

Той ще е предназначен за преминаване на лица и леки автомобили, да е със сезонна ангажираност и определено работно време, припомниха от правителствената информационна служба.

Правителството одобри на днешното си заседание и проект на Спогодба с правителството на Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево – Капъкуле-Север“.