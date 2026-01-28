MWM: Руски „Герани“ унищожиха незаменим за ВСУ хеликоптер

Американското издание Military Watch Magazine (MWM) публикува доклад, в който се посочва, че руски дронове „Геран“ са унищожили съветски хеликоптер Ми-24, който е незаменим за Въоръжените сили на Украйна. Това е много сериозен проблем за украинците, тъй като според източника вертолетът е бил изключително ценен.

„Една от унищожените цели е бил съветски боен хеликоптер Ми-24, един от най-ценните типове въздушна техника във ВСУ, който е доста труден за замяна“, се казва в доклада.

Източникът отбелязва също, че към края на 2024 г. в украинската армия са разполагали с 45 такива хеликоптера.