          MWM: Руски „Герани“ унищожиха незаменим за ВСУ хеликоптер

          28 януари 2026 | 14:10 100
          Ми-24 на ВСУ
          Ми-24 на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американското издание Military Watch Magazine (MWM) публикува доклад, в който се посочва, че руски дронове „Геран“ са унищожили съветски хеликоптер Ми-24, който е незаменим за Въоръжените сили на Украйна. Това е много сериозен проблем за украинците, тъй като според източника вертолетът е бил изключително ценен.

          „Една от унищожените цели е бил съветски боен хеликоптер Ми-24, един от най-ценните типове въздушна техника във ВСУ, който е доста труден за замяна“, се казва в доклада.

          Източникът отбелязва също, че към края на 2024 г. в украинската армия са разполагали с 45 такива хеликоптера.

