НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          28 януари 2026 | 10:32 260
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно на критиките от София, намеквайки, че българската страна третира първия дипломат на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски като ученик, чиито думи подлежат на проверка и оценка.

          - Реклама -

          Повод за поредната полемика станаха твърдения на министър Муцунски, според когото влиятелни държави от Европейския съюз са инициирали среща между него и Георг Георгиев, но българската страна не е отговорила положително на това предложение. Това изказване предизвика незабавна реакция от българското Министерство на външните работи (МВнР), което изрази разочарование от подхода на Скопие.

          Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

          От българското външно ведомство определиха думите на македонския министър като манипулативни и липени от конструктивност.

          За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения“, се казва в официалната позиция на българското МВнР.

          Българската дипломация припомни фундаментите на настоящите отношения между двете страни, като акцентира върху европейския консенсус от 2022 г. Той бе приет с пълно единодушие от всички страни членки на ЕС, включително и от правителството на самата Република Северна Македония.

          Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България

          В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки“, подчертават от София.

          Отговорът от Скопие не закъсня. Македонското външно министерство разпространи позиция, цитирана от медията „360 степени“, в която призовава българските институции да се придържат към принципите на добросъседство и взаимно уважение. В изявлението се изразява съжаление относно тона на комуникация, възприет от българска страна.

          Мицкоски потърси Урсула фон дер Лайен за решаване на кризата с превозвачите Мицкоски потърси Урсула фон дер Лайен за решаване на кризата с превозвачите

          От ведомството на Муцунски заявиха, че „тази институция все повече се позиционира като проверител на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.

          В заключение от Скопие настояха за по-далновиден подход и институционална комуникация, които според тях представляват основни европейски ценности.

          „Защото Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации“, се казва още в позицията на македонското МВнР.

          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно на критиките от София, намеквайки, че българската страна третира първия дипломат на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски като ученик, чиито думи подлежат на проверка и оценка.

          - Реклама -

          Повод за поредната полемика станаха твърдения на министър Муцунски, според когото влиятелни държави от Европейския съюз са инициирали среща между него и Георг Георгиев, но българската страна не е отговорила положително на това предложение. Това изказване предизвика незабавна реакция от българското Министерство на външните работи (МВнР), което изрази разочарование от подхода на Скопие.

          Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

          От българското външно ведомство определиха думите на македонския министър като манипулативни и липени от конструктивност.

          За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения“, се казва в официалната позиция на българското МВнР.

          Българската дипломация припомни фундаментите на настоящите отношения между двете страни, като акцентира върху европейския консенсус от 2022 г. Той бе приет с пълно единодушие от всички страни членки на ЕС, включително и от правителството на самата Република Северна Македония.

          Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България

          В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки“, подчертават от София.

          Отговорът от Скопие не закъсня. Македонското външно министерство разпространи позиция, цитирана от медията „360 степени“, в която призовава българските институции да се придържат към принципите на добросъседство и взаимно уважение. В изявлението се изразява съжаление относно тона на комуникация, възприет от българска страна.

          Мицкоски потърси Урсула фон дер Лайен за решаване на кризата с превозвачите Мицкоски потърси Урсула фон дер Лайен за решаване на кризата с превозвачите

          От ведомството на Муцунски заявиха, че „тази институция все повече се позиционира като проверител на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.

          В заключение от Скопие настояха за по-далновиден подход и институционална комуникация, които според тях представляват основни европейски ценности.

          „Защото Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации“, се казва още в позицията на македонското МВнР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          Политика

          Има ли напрежение в БСП заради политическия проект на Румен Радев

          Росица Николаева -
          Опасения за отлив на електорат от БСП към новия политически проект на Румен Радев са неоснователни. Тази категорична позиция изрази народният представител от „БСП-Обединена...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions