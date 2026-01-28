Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно на критиките от София, намеквайки, че българската страна третира първия дипломат на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски като ученик, чиито думи подлежат на проверка и оценка.

Повод за поредната полемика станаха твърдения на министър Муцунски, според когото влиятелни държави от Европейския съюз са инициирали среща между него и Георг Георгиев, но българската страна не е отговорила положително на това предложение. Това изказване предизвика незабавна реакция от българското Министерство на външните работи (МВнР), което изрази разочарование от подхода на Скопие.

От българското външно ведомство определиха думите на македонския министър като манипулативни и липени от конструктивност.

„За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения“, се казва в официалната позиция на българското МВнР.

Българската дипломация припомни фундаментите на настоящите отношения между двете страни, като акцентира върху европейския консенсус от 2022 г. Той бе приет с пълно единодушие от всички страни членки на ЕС, включително и от правителството на самата Република Северна Македония.

„В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки“, подчертават от София.

Отговорът от Скопие не закъсня. Македонското външно министерство разпространи позиция, цитирана от медията „360 степени“, в която призовава българските институции да се придържат към принципите на добросъседство и взаимно уважение. В изявлението се изразява съжаление относно тона на комуникация, възприет от българска страна.

От ведомството на Муцунски заявиха, че „тази институция все повече се позиционира като проверител на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.

В заключение от Скопие настояха за по-далновиден подход и институционална комуникация, които според тях представляват основни европейски ценности.

„Защото Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации“, се казва още в позицията на македонското МВнР.