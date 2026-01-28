НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?

          Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика

          28 януари 2026 | 16:32 620
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България“.

          Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му. Тази практика е характерна за хора, които запазват търговски марки с надеждата да ги препродадат.

          Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи „Нашата България“ като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.

          „Нашата България“ – не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина“, каза Христов пред БНТ.

          Самият Радев използва израза „нашата България“ в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика, пише „24 часа“.

          Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.

