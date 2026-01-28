НА ЖИВО
          Политика

          Нетаняху: Няма да позволя Палестинска държава в Газа

          28 януари 2026 | 00:42
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да позволи създаването на палестинска държава в Ивицата Газа и подчерта, че Израел ще запази пълен контрол върху сигурността „от река Йордан до морето“.

          „Чувам твърдения, че ще позволя създаването на палестинска държава в Газа – това не се е случило и няма да се случи. Мисля, че всички знаете, че човекът, който многократно е блокирал създаването на палестинска държава, съм аз“, заяви Нетаняху по време на телевизионна пресконференция.

          Той уточни, че израелският контрол върху сигурността „от Йордан до морето“ обхваща и Ивицата Газа, като това е ключов елемент от политиката на правителството му след войната.

          Нетаняху посочи още, че след връщането на последния заложник от палестинската територия ден по-рано, фокусът на Израел е насочен към „довършване на двете оставащи задачи – разоръжаването на „Хамас“ и пълната демилитаризация на Газа, включително премахването на оръжията и подземните тунели“.

          По думите му действащият от 10 октомври план за примирие, подкрепен от САЩ, предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение във втората фаза на споразумението.

