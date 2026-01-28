Нетаняху: Провеждането на избори сега би било грешка за Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във вторник, че провеждането на избори в момента би било „грешка“, докато страната е изправена пред риск от предсрочен вот, ако парламентът не приеме държавния бюджет.

Бюджетът трябва да премине първо четене в Кнесета в сряда, а управляващата коалиция на Нетаняху разчита на крехко и несигурно парламентарно мнозинство, поддържано с колебливата подкрепа на бивш съюзник.

„Разбира се, че съм обезпокоен… намираме се в изключително чувствителна ситуация“, каза Нетаняху на пресконференция, излъчена по телевизията.

Ако бюджетът не бъде приет до 31 март, това автоматично ще доведе до предсрочни парламентарни избори.

„Последното, от което се нуждаем в момента, са избори. Те така или иначе ще се проведат по-късно тази година, но да има вот сега би било грешка“, подчерта премиерът.

Редовните избори са насрочени най-късно за ноември.

Лидерът на дясната партия Ликуд е най-дълго управлявалият премиер в историята на Израел – с над 18 години на поста в различни мандати от 1996 г. насам – и вече е заявил, че възнамерява отново да се кандидатира.

На последните избори „Ликуд“ спечели 32 места в Кнесета, ултраортодоксалните ѝ партньори – 18, а крайнодесен алианс – 14.

Част от ултраортодоксалните съюзници на Нетаняху формално напуснаха правителството миналата година, но засега отказват да го свалят. Те обаче не желаят да подкрепят бюджета, докато премиерът не изпълни обещанието си да прокара закон за освобождаване на тяхната общност от задължителна военна служба.

Настоящият мандат на Нетаняху започна с противоречив план за съдебна реформа, който предизвика месеци на масови протести и ежедневни демонстрации на десетки хиляди израелци.

След началото на войната в Газа, провокирана от безпрецедентното нападение на Хамас на 7 октомври 2023 г., Нетаняху е подложен и на нарастваща обществена критика за начина, по който управлява конфликта.

В понеделник израелските сили върнаха тленните останки на последния заложник, държан в палестинската територия – Ран Гвили, с което приключи една от най-тежките и болезнени глави за страната от началото на войната.