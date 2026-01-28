НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда във „Вечните песни на България“

          28 януари 2026 | 19:14 130
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 31 януари от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ ще гостуват невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда, с ръководител Йордан Станимиров.

          - Реклама -

          Формацията обединява деца от 4-годишна възраст до юношеска възраст, които системно се обучават в български народни танци и фолклор. В своята дейност ансамбълът работи за съхраняването на традиционните танцови форми, както и за изграждането на сценична култура и дисциплина у най-малките.

          По време на участието си във „Вечните песни на България“ младите танцьори ще представят част от своя репертоар и ще разкажат за пътя си във фолклорното изкуство, за подготовката си и за значението на българските традиции в съвременното възпитание на децата.

          Участието на ансамбъл „Славей“ – Надежда е още един пример за приемственост между поколенията и за живото присъствие на българския фолклор сред младите хора.

          На 31 януари от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ ще гостуват невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда, с ръководител Йордан Станимиров.

          - Реклама -

          Формацията обединява деца от 4-годишна възраст до юношеска възраст, които системно се обучават в български народни танци и фолклор. В своята дейност ансамбълът работи за съхраняването на традиционните танцови форми, както и за изграждането на сценична култура и дисциплина у най-малките.

          По време на участието си във „Вечните песни на България“ младите танцьори ще представят част от своя репертоар и ще разкажат за пътя си във фолклорното изкуство, за подготовката си и за значението на българските традиции в съвременното възпитание на децата.

          Участието на ансамбъл „Славей“ – Надежда е още един пример за приемственост между поколенията и за живото присъствие на българския фолклор сред младите хора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Велизар Енчев: Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Радев

          Златина Петкова -
          "Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Румен Радев. Империята отвръща на удара. Няма да стане." Това каза председателят на ПП...
          Политика

          Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

          Златина Петкова -
          "Няма никакви ясни правила за строителния бранш. раздаването на инхаус поръчките на магистрала "Хемус" означава, че по най-непрозрачния начин някой чиновник или някой...
          Култура

          Лилия Стоянова – гласът на публиката на „Пирин Фолк“ във „Вечните песни“

          Никола Павлов -
          Тази неделя, 1 февруари, от 20:00 часа по телевизия Евроком зрителите ще гледат специално издание на предаването „Вечните песни“, посветено на Лилия Стоянова –...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions