Невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда във „Вечните песни на България“

На 31 януари от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ ще гостуват невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда, с ръководител Йордан Станимиров.

Формацията обединява деца от 4-годишна възраст до юношеска възраст, които системно се обучават в български народни танци и фолклор. В своята дейност ансамбълът работи за съхраняването на традиционните танцови форми, както и за изграждането на сценична култура и дисциплина у най-малките.

По време на участието си във „Вечните песни на България“ младите танцьори ще представят част от своя репертоар и ще разкажат за пътя си във фолклорното изкуство, за подготовката си и за значението на българските традиции в съвременното възпитание на децата.

Участието на ансамбъл „Славей“ – Надежда е още един пример за приемственост между поколенията и за живото присъствие на българския фолклор сред младите хора.