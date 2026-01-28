Предложението за закриване на Антикорупционната комисия и разпределянето на дейността ѝ между Сметната палата и ГДБОП предизвика сериозни дискусии относно ефективността на службите за сигурност. Според депутата от партия МЕЧ Николай Радулов, механичното прехвърляне на отговорности не решава основния управленски проблем – липсата на конкуренция между разследващите органи.

В коментар относно структурните промени, Радулов подчерта, че създаването на монополни структури в сферата на сигурността е доказано неефективен модел. Той изрази тезата, че когато една организация няма алтернатива, тя се превръща в затворена система.

„Нито една организация, която е свързана със сигурност, с борба с корупцията, когато е уникална, когато е само тя, не може да работи. Значи, в света е известно, че конкуренцията води до някакъв успех“, заяви депутатът. Според него проблемът не е правен, а управленски, като подчерта, че когато една структура е уникална, „тя в един момент решава, че тя може да манипулира всички ползватели на нейните услуги и става сама по себе си затвор на себе си и си прави каквото иска“.

Проблемът с прокуратурата

Николай Радулов направи директен паралел между проблемите в антикорупционните органи и модела на работа на държавното обвинение. Той описа прокуратурата като институция, която държи пълен монопол върху наказателния процес.

„Тя е на входа и на изхода от всяко едно действие, от всяко едно процесуално действие. Ако иска, завежда дела, ако иска, не завежда дела. Ако иска, пожелава и пуска документи за специални разузнавателни средства, ако иска, не го прави, въпреки че е видимо, че трябва“, обясни Радулов.

Според народния представител, решението се крие в конкуренцията между разследващите институции и промяна на прокуратурата, така че тя „да не може да седи като мултигруп на входа и изхода“. Той настоява за децентрализация, при която да липсва „една шапка отгоре, която решава всичко“, и даде пример с практиката прокурори да бъдат командировани в отдалечени места като наказание.

Исторически контекст и предложения за реформа

Радулов припомни опитите за реформа по време на 47-ото Народно събрание, когато заедно с тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков са подготвяли законодателни промени. Целта е била да се позволи на няколко служби – КПКОНПИ, ДАНС и ГДБОП – да работят паралелно по случаи на корупция.

„Бяхме провели проучване и бяхме направили също предложение за промяна в НПК, което да дава възможност на всички разследващи, независимо дали са разследващи полицаи или следователи, когато е необходимо и когато се счита, че е необходимо сами да завеждат процесуални дела. Тоест, да избягаме от монопола на прокуратурата“, разказа депутатът от МЕЧ.

По отношение на бюджетното финансиране на службите, Радулов е категоричен, че средствата трябва да се разпределят на база ефективност. Той прогнозира, че в една нормална обстановка бюджетът ще се насочва към тези структури, които показват реални резултати, което ще стимулира съревнованието между тях.

Относно съдбата на текущите дела и информацията, която предстои да бъде прехвърлена от комисията към ДАНС, Радулов не вижда повод за притеснение, стига данните да бъдат използвани по предназначение. „Няма значение къде ще отиде, стига да се използва“, обобщи той.