Новак Джокович: Отивах си вкъщи, той трябваше да е победителят

Десеткратният шампион на Australian Open Новак Джокович се класира за своя 13-и полуфинал в „Мелбърн Парк“, след като поставеният под №5 Лоренцо Мусети се оттегли от мача при аванс от два сета в сряда следобед.

- Реклама -

Италианецът водеше с 6:4, 6:3 и 1:3 в третия сет, преди да прекрати участието си заради контузия, която не му позволи да продължи заради болка, причинена от вероятно разкъсване на десния илиопсоас или аддуктор.

„Наистина ми е много жал за него и със сигурност той беше по-добрият играч – аз тази вечер щях да си тръгна“, каза Джокович, поставен под №4. „Да си на четвъртфинал на турнир от „Големия шлем“, да водиш с два сета и да контролираш мача – това е изключително жалко. Наистина му желая бързо възстановяване и без съмнение той трябваше да бъде победителят днес.“

Ключовата стратегия на Джокович в сряда бе да съкращава разиграванията, като той спечели 63 процента от точките на мрежата – 20 от 32.

Преди преждевременния край на двубоя Музети принуди 24-кратния шампион от Големия шлем да допусне 32 непредизвикани грешки, отчасти благодарение на изключителните си защитни умения.

„Той те кара да играеш – когато си мислиш, че точката е приключила, тя всъщност не е“, каза Джокович. „Когато го атакуваш, не знаеш какво да очакваш – дали ще е пасинг удар, диагонален удар, къс слайс, плосък удар в тялото или пък висока топка към най-слабия ми удар, който мисля, че е смашът. Днес отново го видяхме. През първите два сета просто не усещах добре топката, но това се дължи и на неговото качество и разнообразие. Просто имах изключителен късмет да премина през този мач днес.“