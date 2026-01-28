NYT: Броят на жертвите на войната между Украйна и Русия достигна 1,8 милиона души

Според ново проучване, броят на убитите, ранените или изчезналите в битка по време на близо четиригодишната война руски и украински военнослужещи може да достигне два милиона до тази пролет, съобщава The New York Times.

- Реклама -

Изданието отбелязва, че това е стряскаща цифра, като се има предвид, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна все още продължава.

Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон публикува проучване във вторник, 27 януари, в което се посочва, че близо 1,2 милиона руски войници и приблизително 600 000 украински войници са били убити, ранени или изчезнали.

В статията се подчертава, че това довежда общия брой на жертвите и за двете страни до близо 1,8 милиона.

В същото време изданието отбелязва, че от началото на пълномащабната война е трудно да се установи точният брой на жертвите, тъй като се смята, че Русия систематично занижава броя на загиналите и ранените, докато Украйна не публикува официални данни.