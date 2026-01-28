НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          NYT: Броят на жертвите на войната между Украйна и Русия достигна 1,8 милиона души

          28 януари 2026 | 10:08 430
          Украински военни гробища
          Украински военни гробища
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според ново проучване, броят на убитите, ранените или изчезналите в битка по време на близо четиригодишната война руски и украински военнослужещи може да достигне два милиона до тази пролет, съобщава The New York Times.

          - Реклама -

          Изданието отбелязва, че това е стряскаща цифра, като се има предвид, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна все още продължава.

          Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон публикува проучване във вторник, 27 януари, в което се посочва, че близо 1,2 милиона руски войници и приблизително 600 000 украински войници са били убити, ранени или изчезнали.

          В статията се подчертава, че това довежда общия брой на жертвите и за двете страни до близо 1,8 милиона.

          В същото време изданието отбелязва, че от началото на пълномащабната война е трудно да се установи точният брой на жертвите, тъй като се смята, че Русия систематично занижава броя на загиналите и ранените, докато Украйна не публикува официални данни.

          Според ново проучване, броят на убитите, ранените или изчезналите в битка по време на близо четиригодишната война руски и украински военнослужещи може да достигне два милиона до тази пролет, съобщава The New York Times.

          - Реклама -

          Изданието отбелязва, че това е стряскаща цифра, като се има предвид, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна все още продължава.

          Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон публикува проучване във вторник, 27 януари, в което се посочва, че близо 1,2 милиона руски войници и приблизително 600 000 украински войници са били убити, ранени или изчезнали.

          В статията се подчертава, че това довежда общия брой на жертвите и за двете страни до близо 1,8 милиона.

          В същото време изданието отбелязва, че от началото на пълномащабната война е трудно да се установи точният брой на жертвите, тъй като се смята, че Русия систематично занижава броя на загиналите и ранените, докато Украйна не публикува официални данни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ростех“ за първи път достави на руската армия системите „Зубър“

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия за първи път получи системи „Зубър“ за защита на инфраструктура от дронове, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирани от РИА...
          Война

          Руснаците унищожиха команден пункт на украинските гранични войски в Сумска област

          Иван Христов -
          Руските сили са ударили команден пункт на граничните войски на Украйна в Середино-Будски район на Сумска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия...
          Война

          Руската армия нанесе масиран удар в Украйна, поразени са 22 цели

          Иван Христов -
          В нощта на сряда, 28 януари, Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област и 146 ударни безпилотни летателни апарата от различни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions