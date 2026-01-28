НА ЖИВО
          Община Ардино отмени част от въведеното бедствено положение: Възстановен е достъпът до селата

          28 януари 2026 | 12:15
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кметът на Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено след обилните валежи на 26 и 27 януари на територията на общината.

          Мярката засягаше шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Причината беше заливането на железобетонен мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. Съоръжението е единствената пътна връзка към тези населени места и временното му заливане доведе до пълната им изолация.

          След спадане на водното ниво преминаването през моста отново е възможно, а транспортният достъп до засегнатите села е напълно възстановен. От общинската администрация уточняват, че към момента няма затруднения за движението и ситуацията е под контрол.

          Мостът има ключово значение за транспортната свързаност в района и за нормалното ежедневие на жителите на шестте села, като осигурява достъп до основни услуги, снабдяване и медицинска помощ.

