Окачиха снимка на Тръмп и Путин в Белия Дом

28 януари 2026 | 10:02
44
Снимка на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин е окачена на стената във фоайето на Белия дом, свързващо Западното крило с резиденцията, съобщи журналистката Елизабет Ландърс в социалната мрежа X.
- Реклама -
Тя отбеляза, че съвместната снимка на двамата лидери вероятно е направена по време на срещата на върха в Аляска миналата година.
„Забелязах и нещо във фоайето, свързващо Западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамкирана снимка на президентите Тръмп и Путин от лятната среща на върха в Аляска“, написа Ландърс.
Журналистката добави, че под тази снимка има друга снимка на американския президент Доналд Тръмп, позиращ с едно от внуците си.
Снимка на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин е окачена на стената във фоайето на Белия дом, свързващо Западното крило с резиденцията, съобщи журналистката Елизабет Ландърс в социалната мрежа X.
- Реклама -
Тя отбеляза, че съвместната снимка на двамата лидери вероятно е направена по време на срещата на върха в Аляска миналата година.
„Забелязах и нещо във фоайето, свързващо Западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамкирана снимка на президентите Тръмп и Путин от лятната среща на върха в Аляска“, написа Ландърс.
Журналистката добави, че под тази снимка има друга снимка на американския президент Доналд Тръмп, позиращ с едно от внуците си.