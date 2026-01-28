НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Опашката на „Капитан Андреево“ се стопи с 13 км, превозвачите искат спешни мерки след фатален инцидент

          28 януари 2026 | 11:27 240
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Напрежението на ГКПП „Капитан Андреево“ започва да спада, след като километричната опашка от тежкотоварни камиони в посока Турция се сви драстично през последното денонощие. Докато вчера вечерта колоната от чакащи тирове достигаше критичните 19 километра, към днешна дата тя е сведена до около 5-6 километра. Въпреки подобрението, на отделни места по автомагистрала „Марица“ все още има паркирани камиони, които изчакват ред за преминаване.

          - Реклама -

          За последните 24 часа граничните власти са обработили близо 2800 камиона, като 1500 от тях са преминали на трасе „изход“. Това натоварване се доближава до максималния капацитет на пункта, който е 3000 тира на денонощие.

          Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев обясни, че една от причините за засиления трафик са протестните действия на фермерите на територията на Гърция, което е пренасочило потока към българо-турската граница.

          За овладяване на ситуацията по магистрала „Марица“ са разположени екипи на Гранична и Национална полиция.

          „Имаме създадена организация на територията на магистрала „Марица“. Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението“, коментира Яни Пейчев.

          По думите на началника на пункта, добрата комуникация с турските колеги е допринесла за бързото стопяване на опашката. В процеса са включени допълнителни служители, включително пренасочени кадри от други регионални дирекции и служители, работещи в почиващите си смени.

          Очакванията на властите са колоната да бъде напълно стопена до края на седмицата. Ситуацията обаче предизвика остра реакция от бранша. От Камарата на автомобилните превозвачи изпратиха официална позиция, в която алармират за сериозните рискове, породени от струпването на камиони. Повод за недоволството стана и тежък инцидент, разиграл се вчера, при който турски шофьор загина на място, след като се блъсна в последния камион от опашката.

          „Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна“, се казва в позицията на Камарата.

          От организацията подчертават, че престоят в аварийната лента, особено при зимни условия, е директна заплаха за живота и здравето на водачите. Браншовиците настояват за спешни мерки от страна на държавата, като посочват липсата на базови условия за чакащите.

          „Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката. Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения.  Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи“, пишат още от Камарата на автомобилните превозвачи.

          Напрежението на ГКПП „Капитан Андреево“ започва да спада, след като километричната опашка от тежкотоварни камиони в посока Турция се сви драстично през последното денонощие. Докато вчера вечерта колоната от чакащи тирове достигаше критичните 19 километра, към днешна дата тя е сведена до около 5-6 километра. Въпреки подобрението, на отделни места по автомагистрала „Марица“ все още има паркирани камиони, които изчакват ред за преминаване.

          - Реклама -

          За последните 24 часа граничните власти са обработили близо 2800 камиона, като 1500 от тях са преминали на трасе „изход“. Това натоварване се доближава до максималния капацитет на пункта, който е 3000 тира на денонощие.

          Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев обясни, че една от причините за засиления трафик са протестните действия на фермерите на територията на Гърция, което е пренасочило потока към българо-турската граница.

          За овладяване на ситуацията по магистрала „Марица“ са разположени екипи на Гранична и Национална полиция.

          „Имаме създадена организация на територията на магистрала „Марица“. Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението“, коментира Яни Пейчев.

          По думите на началника на пункта, добрата комуникация с турските колеги е допринесла за бързото стопяване на опашката. В процеса са включени допълнителни служители, включително пренасочени кадри от други регионални дирекции и служители, работещи в почиващите си смени.

          Очакванията на властите са колоната да бъде напълно стопена до края на седмицата. Ситуацията обаче предизвика остра реакция от бранша. От Камарата на автомобилните превозвачи изпратиха официална позиция, в която алармират за сериозните рискове, породени от струпването на камиони. Повод за недоволството стана и тежък инцидент, разиграл се вчера, при който турски шофьор загина на място, след като се блъсна в последния камион от опашката.

          „Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна“, се казва в позицията на Камарата.

          От организацията подчертават, че престоят в аварийната лента, особено при зимни условия, е директна заплаха за живота и здравето на водачите. Браншовиците настояват за спешни мерки от страна на държавата, като посочват липсата на базови условия за чакащите.

          „Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката. Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения.  Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи“, пишат още от Камарата на автомобилните превозвачи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си подам оставката

          Росица Николаева -
          Трагедия и напрежение в пазарджишкото село Нова махала. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест. Причината...
          България

          Димитър Радев отказа да стане служебен премиер

          Катя Илиева -
          Шефът на БНБ Димитър Радев отказа да стане служебен премир. Това стана ясно от изявлението му на излизане от президентството. Държавният глава Илияна Йотова...
          Крими

          Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното

          Дамяна Караджова -
          Майка на 25-годишен мъж потърси NOVA, след като по думите ѝ охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел в нощен клуб във Видин.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions