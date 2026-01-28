Напрежението на ГКПП „Капитан Андреево“ започва да спада, след като километричната опашка от тежкотоварни камиони в посока Турция се сви драстично през последното денонощие. Докато вчера вечерта колоната от чакащи тирове достигаше критичните 19 километра, към днешна дата тя е сведена до около 5-6 километра. Въпреки подобрението, на отделни места по автомагистрала „Марица“ все още има паркирани камиони, които изчакват ред за преминаване.

За последните 24 часа граничните власти са обработили близо 2800 камиона, като 1500 от тях са преминали на трасе „изход“. Това натоварване се доближава до максималния капацитет на пункта, който е 3000 тира на денонощие.

Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев обясни, че една от причините за засиления трафик са протестните действия на фермерите на територията на Гърция, което е пренасочило потока към българо-турската граница.

За овладяване на ситуацията по магистрала „Марица“ са разположени екипи на Гранична и Национална полиция.

„Имаме създадена организация на територията на магистрала „Марица“. Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението“, коментира Яни Пейчев.

По думите на началника на пункта, добрата комуникация с турските колеги е допринесла за бързото стопяване на опашката. В процеса са включени допълнителни служители, включително пренасочени кадри от други регионални дирекции и служители, работещи в почиващите си смени.

Очакванията на властите са колоната да бъде напълно стопена до края на седмицата. Ситуацията обаче предизвика остра реакция от бранша. От Камарата на автомобилните превозвачи изпратиха официална позиция, в която алармират за сериозните рискове, породени от струпването на камиони. Повод за недоволството стана и тежък инцидент, разиграл се вчера, при който турски шофьор загина на място, след като се блъсна в последния камион от опашката.

„Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна“, се казва в позицията на Камарата.

От организацията подчертават, че престоят в аварийната лента, особено при зимни условия, е директна заплаха за живота и здравето на водачите. Браншовиците настояват за спешни мерки от страна на държавата, като посочват липсата на базови условия за чакащите.

„Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката. Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения. Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи“, пишат още от Камарата на автомобилните превозвачи.