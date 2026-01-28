Орбан търси обществена подкрепа срещу помощта за Украйна чрез национална петиция

Унгария стартира тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна, съобщи член на националистическото правителство на Виктор Орбан, цитиран от Франс прес. Инициативата идва в момент, когато страната се подготвя за парламентарни избори през април.

Според агенцията това е поредната стъпка, с която управляващите се стремят да легитимират политиките на Орбан, който остава близък партньор на руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите, наложени от ЕС заради войната на Москва срещу Украйна.

Държавният секретар Янош Наги обясни пред обществената телевизия Hir TV, че писма с петицията ще бъдат изпратени до унгарските граждани. Предвижда се и широка кампания с плакати, както и с послания по телевизията и в интернет.

Петицията дава възможност на унгарците да заявят несъгласието си с „продължаването на финансирането на руско-украинската война“, както и с „финансирането на украинската държава за следващите 10 години“ и „повишаването на цените на енергията в резултат на войната“.

Гражданите ще могат да посочат дали се противопоставят на една, две или на всички три формулировки. Срокът за изпращане на отговорите е 23 март – около три седмици преди изборите в страната.