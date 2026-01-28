От първия влак до мрежа от линии: 28 години софийско метро

На 28 януари се навършват 28 години от официалното пускане в експлоатация на столичния метрополитен. Годишнината идва на фона на продължаващо разширяване на мрежата и нарастващото ѝ значение за градския транспорт в София, съобщават от ръководството на Столичен метрополитен.

До края на настоящата година жителите и гостите на столицата ще могат да използват нов участък от метрото с дължина 3 километра и три нови метростанции, разположени под булевард „Владимир Вазов“. Очаква се в експлоатация да бъдат пуснати и нови влакове, които ще подобрят обслужването и комфорта на пътниците.

От дружеството уточняват, че след приключването в срок на всички текущи проекти, до края на 2027 г. общата дължина на метрото ще достигне 61 километра с общо 57 станции. По тези линии ежедневно ще се превозват над 650 хиляди пътници, което ще осигури на метрото дял от над 45 процента в системата на градския транспорт в София.

Според ръководството тези параметри утвърждават метрото като гръбнак на обществения транспорт в столицата и ключов фактор за облекчаване на трафика и намаляване на замърсяването.