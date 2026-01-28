Париж събира лидери на фона на напрежението около Гренландия

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще проведе днес в Париж среща с министър-председателите на Дания и Гренландия. Разговорите ще се състоят по време на работен обяд в Елисейския дворец.

От президентската институция уточняват, че Макрон ще използва срещата, за да потвърди европейската солидарност, както и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, включително по отношение на техния суверенитет и териториална цялост.

Преди посещението си в Париж премиерите Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен проведоха среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц, който също е изразил подкрепата и солидарността на Германия с Дания и Гренландия.

Темата за Гренландия се превърна в чувствителен въпрос за трансатлантическите отношения, след като искането на САЩ за контрол над острова предизвика сериозни реакции в Европа и ускори усилията за намаляване на зависимостта от Вашингтон. Въпреки това миналата седмица текущият президент на Америка Доналд Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита и изключи възможността Гренландия да бъде завзета със сила.