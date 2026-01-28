НА ЖИВО
          Парламентът разглежда на второ четене закриването на Антикорупционната комисия

          28 януари 2026 | 09:25 360
          Снимка: БГНЕС
          В Народното събрание се очаква депутатите да разгледат окончателно предложението за закриване на Антикорупционната комисия. Законопроектът вече получи одобрение от правната комисия на второ четене във вторник.

          Съгласно предвидените промени функциите на комисията ще бъдат разпределени между Сметна палата и ГДБОП, а всички архивни дела ще бъдат прехвърлени към ДАНС.

          Законопроектът е внесен от ГЕРБ в началото на януари. В правната комисия той получи подкрепата на депутатите от партията, както и от ДПС – Ново начало, БСП и ИТН.

          В същото време два други законопроекта – внесени от ДПС – Ново начало и от Продължаваме промяната – Демократична България – не получиха подкрепа и бяха отхвърлени още на първо четене.

