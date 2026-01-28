НА ЖИВО
      сряда, 28.01.26
          България

          НА ЖИВО!Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата

          28 януари 2026 | 09:41
          НА ЖИВО!Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата
          Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Народните представители взеха решение да удължат пленарното си заседание днес до пълното изчерпване на пета точка от дневния ред. Основен акцент в работата на депутатите е второто гласуване на ключови законодателни промени, които пренареждат архитектурата на органите за борба с корупцията в страната.

          От предварителната програма на Народното събрание става ясно, че към момента не е предвидено обсъждане на промени в Изборния кодекс. Припомняме Ви, че миналата седмица нямаше кворум и заседания на парламента не се проведоха заради точката, свързана с промени в ИК и въвеждането на сканиращи машини за гласуване на следващите парламентарни избори. Най-упорити бяха депутатите от ИТН, които на два пъти вкарваха точката за разглеждане. Любопитното е, че в зала не влязоха техните управленски партньори от ГЕРБ, БСП и ДПС-НН. Отсъствие „записаха“ Бойко Борисов и Делян Пеевски.

          Като първа точка в програмата днес е заложено разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата. Текстовете предвиждат структурна реформа, с която се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Този ход налага значително преразпределение на правомощията между различни държавни институции.

          Съгласно предложените промени, функциите на закриваната структура ще бъдат поети от няколко ведомства. Отговорността по разкриване и противодействие на корупцията преминава към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). В същото време, контролът по установяване на конфликт на интереси и проверката за несъответствия в имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, се възлагат на Сметната палата.

          Специално внимание в законопроекта е отделено на разследването на корупционни прояви по високите етажи на властта. Предвижда се тази дейност отново да бъде в компетенциите на следователите.

          В рамките на законодателния процес, вчера Комисията по конституционни и правни въпроси прие важна редакция на текстовете. Според нея, КПК трябва да предаде целия си масив от архивни дела на оперативен отчет, както и всички съпътстващи бази данни, на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

          Работният ден на парламента се очаква да приключи с гласуване на първо четене на Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Това е петата и последна точка, заради която бе удължено работното време.

