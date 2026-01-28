НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Пенсионерите с ултиматум от 5 точки към властта: Искат преизчисляване и места в листите

          28 януари 2026 | 18:11
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Федерацията на обединените пенсионерски съюзи и организации, представляваща над 2 милиона души в пенсионна възраст, излезе с ключова декларация към парламентарно представените партии в 51-вото Народно събрание.

          

          В студиото на предаването гостуваха Велизар Енчев и Стефан Груев, председател на федерацията, които очертаха фундаменталните искания на съсловието и коментираха актуалната политическа обстановка.

          Петте условия за подкрепа

          Стефан Груев представи декларацията, публикувана във вестник „Пенсионери“, като подчерта, че организацията ще даде подкрепата си само за онази политическа сила, която се ангажира с пет конкретни точки. Основното искане е преизчисляване на всички пенсии на базата на актуалния средноосигурителен доход.

          „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев? „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?

          „Вашата пенсия спрямо моята е 35% по-ниска“, даде пример Груев, сравнявайки млад и стар пенсионер с еднаква професия, и допълни: „Тоест, преизчисляването означава, че вашата пенсия на базата на сегашния средноосигурителен доход трябва почти да се изравни с моята. Това е първата точка. Тя е особено важна.“

          Второто искане засяга така нареченото „швейцарско правило“. Пенсионерите настояват индексацията да влиза в сила от началото на календарната година, а не от средата. „Справедливо ли е да се влиза швейцарското правило от 30-ти, от 1 юли, а за всички държавни служители да влиза от 1 януари?“, попита риторично Груев.

          Останалите искания включват:

          • Представителство в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) и в Тристранния съвет за сътрудничество.
          • Приемане на Закон за възрастните хора, който отлежава в институциите от 15 години.
          • Включване на представители на пенсионерските съюзи в избирателните листи (в първата петица) за многомандатните райони.

          Политическият контекст и очакванията към Румен Радев

          По време на разговора бе засегната темата за политическата алтернатива и слуховете около нова партия, свързана с президента Румен Радев. Велизар Енчев изрази надежда за промяна на статуквото.

          Марката „Нашата България“ нямала общо с Румен Радев Марката „Нашата България“ нямала общо с Румен Радев

          „Това, което се случва с партията на Радев, е надежда за промяна и то радикална промяна, която след 15 години управление на партия ГЕРБ, сътрудничество с ДПС ‘Ново начало’ и другото ДПС, които са двете страни на един и същи медал. Време е за радикална промяна, за измитане на този корумпиран политически елит, омразен на целия народ“, заяви Енчев.

          В ефира обаче бе изяснена интригата около името „Нашата България“. Потвърдено бе, че внесената регистрация в Патентното ведомство няма общо с държавния глава. От екипа на Радев категорично заявиха: Марката ‘“Нашата България’ няма нищо общо с президента Румен Радев.“

          Промени в изборните правила

          В хода на предаването стана ясно, че парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси е приела предложението на „Възраждане“ за ограничаване на избирателните секции в чужбина до 20. Велизар Енчев приветства решението като мярка срещу корпоративния и контролиран вот, идващ основно от Турция.

          „Тъй като вотът в Турция може да бъде организиран от корпоративния човек така, с помощта, разбира се, на местните структури, знаем и на Бал Гьоче, на организация, че да вземе момчето, момчето феномена, да вземе неописуем висок брой гласове“, коментира Енчев.

          Гостите призоваха пенсионерите да не се поддават на натиск по места, особено в общините, управлявани от ГЕРБ, и да не продават гласа си. Енчев напомни за наблюденията си от вота на 28 октомври 2025 г., определяйки цената от 50-100 лева за глас като „мизерно ниска цена за вашия труд, за вашите заслуги и за вашия морал“.

          

