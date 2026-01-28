НА ЖИВО
          България

          Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени

          28 януари 2026 | 11:09 160
          Сподели
          Пенсионните фондове в България регистрират положителна доходност за изминалите две години, сочат актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Според регулатора минималната доходност на десетте универсални пенсионни фонда надхвърля 3% на годишна база.

          Още по-високи резултати се наблюдават при доброволното пенсионно осигуряване, където среднопретеглената доходност за периода достига 7,5%. Тези финансови показатели идват в контекста на обсъжданите промени в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на така наречения мултифондов модел, който цели да оптимизира управлението на спестяванията на бъдещите пенсионери.

          Експертите в сектора обръщат внимание на необходимостта от индивидуален подход спрямо възрастта на осигурените лица. В предстоящия епизод на специализирания подкаст „Бизнес.бг“ на БНТ темата за реформата се разглежда в детайли, като се акцентира върху недостатъците на сегашния модел.

          Мирослав Маринов от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване подчертава липсата на гъвкавост в настоящата система.

          Огромният недостатък, който има действащата система в момента, е, че се инвестират средствата по един и същи начин за всички осигурени лица наведнъж. При 4 млн. осигурени лица във фондовете те следват един и същи инвестиционен портфейл, който не отговаря на изискванията на 16-годишните лица, които влизат в системата и на 65-годишните, които излиза от сиситемата и започват да получават пенсия. Опитваме се“ – коментира Маринов.

          Идеята за диверсификация на риска спрямо жизнения цикъл на осигурените намира подкрепа и сред бившите държавни управленци в социалната сфера. Христина Христова, експерт и бивш социален министър, анализира логиката зад планираните промени.

          Правилно е планирано и възрастовият цикъл на хората, защото хората до 50-годишна възраст имат и по-дълъг хоризонт на пазара на труда и възможност да внасят и, ако се получавт не много благоприятни резултати за доходност, това да се коригира във времето.

          Тези вече над 50-годишна възраст до към три години преди пенсиониране, разбира се, също по един логичен начин естествено да е по-балансирано, намалява“ – обяснява Христова.

          

