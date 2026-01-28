НА ЖИВО
          Петър Петров: 60 дни ни управлява правителство в оставка

          28 януари 2026 | 18:46 350
          Златина Петкова
          „Всичко, което е различно от назначаването на Гюров, е договорка със статуквото. Нека не забравяме, че още никой не знае кога ще бъдат изборите. Протака се издаването на указ, с който да бъде назначен едновременно и служебен министър-председател, но и да се обяви датата на изборите.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Петров заподозря, че забавянето в процедурата се случва заради преговори между бившия вече президент Румен Радев и някоя от политическите партии за съставяне на служебен кабинет или за коалиция след провеждането на предсрочния вот.

          „Според нас от „Възраждане“ е изключително вредно това правителство на ГЕРБ и ДПС-НН да продължава да управлява, да дерибйства и да харчи обществен ресурс.

          Депутатът от националистическата формация посочи, че сме поставили нов рекорд по продължителност на управление на правителство в оставка. Вече 60 дни, след свалянето от власт на кабинета на Росен Желязков, той продължава да управлява. Гостът припомни, че след падането на правителството на Николай Денков служебно такова е било назначено едва слез 33 дни.

