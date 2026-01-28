Петър Петров: 60 дни ни управлява правителство в оставка

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Петров заподозря, че забавянето в процедурата се случва заради преговори между бившия вече президент Румен Радев и някоя от политическите партии за съставяне на служебен кабинет или за коалиция след провеждането на предсрочния вот.
Депутатът от националистическата формация посочи, че сме поставили нов рекорд по продължителност на управление на правителство в оставка. Вече 60 дни, след свалянето от власт на кабинета на Росен Желязков, той продължава да управлява. Гостът припомни, че след падането на правителството на Николай Денков служебно такова е било назначено едва слез 33 дни.
