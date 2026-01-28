Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто заяви, че неговата партия винаги ще се противопоставя на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, „защото украинците ще донесат война в ЕС“. Той написа това на страницата си във Facebook.

Унгарският министър разкритикува интервюто на украинския външен министър Андрий Сибиха за вестник „Украинская правда“, наричайки го враг, който мрази унгарците.

„В това интервю министърът каза едно нещо, с което сме напълно съгласни: Унгария е единствената пречка за присъединяването на Украйна към ЕС. Това е абсолютно вярно. Докато сме на власт, Украйна определено няма да стане член на Европейския съюз, защото украинците ще донесат война в ЕС и по този начин ще ни въвлекат в своята война“, написа той.

Сиярто твърди, че в противен случай европейците, включително унгарците, ще харчат парите си за Украйна, докато унгарските фермери ще фалират „поради лошо качество на зърното“, а „украинската мафия ще ни използва като транзитен пункт“. „Това не може да се случи, докато сме на власт“, ​​заяви той, критикувайки опонентите си от партия „Тиса“, която, според него, „незабавно ще даде зелена светлина за присъединяването на Украйна към ЕС, ще въвлече Унгария в украинската война и ще изпрати унгарски пари на Украйна“.