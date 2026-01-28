Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното

Майка на 25-годишен мъж потърси NOVA, след като по думите ѝ охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел в нощен клуб във Видин. Инцидентът е станал в събота вечерта. Едното момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на Пирогов. По информация на близките полицията е била уведомена веднага.
Единият от младите мъже, който твърди, че е станал жертва на побой, разказва, че конфликтът е започнал със словесен спор с друг посетител на заведението.
Елена Георгиева, майка на другия пострадал, който е приет в болница, описва състоянието му като изключително тежко.
По думите ѝ подобни инциденти се случват често, като има информация и за пострадали жени. Твърди още, че са отправяни заплахи за разправа и извън заведението. Майката е сезирала прокуратурата в София, тъй като няма доверие в работата на местната.
Близък на хоспитализирания младеж – Ивайло Ангелов – заявява, че нападението е било напълно непровокирано.
От охранителната фирма не са отговорили на обажданията на екипа. От МВР е изпратена официална позиция:
От охранителната фирма не са отговорили на обажданията на екипа. От МВР е изпратена официална позиция: