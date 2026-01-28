НА ЖИВО
          Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното

          28 януари 2026 | 11:40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Майка на 25-годишен мъж потърси NOVA, след като по думите ѝ охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел в нощен клуб във Видин. Инцидентът е станал в събота вечерта. Едното момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на Пирогов. По информация на близките полицията е била уведомена веднага.

          Единият от младите мъже, който твърди, че е станал жертва на побой, разказва, че конфликтът е започнал със словесен спор с друг посетител на заведението.

          „Разменихме си няколко реплики, но той познаваше охранителите и им каза да ме изгонят. Те го направиха, но не си бях взел якето. Върнах се за него и ме посрещнаха с множество обидни реплики. Седнах пред заведението и се обадих на Георги – моят приятел, с когото бях вътре. Казах му, че са ме изгонили. Тогава излезе един охранител и ме удари с юмрук в лицето, после с палка в ръката и главата. Изпаднах в безсъзнание. Ритали са ме по тялото. Георги е излязъл, опитал е да ги спре, но те са хванали и него и са го вкарали вътре. Когато се съвзех, видях, че бият и него. Подадох сигнал в полицията”,
          разказва мъжът.

          Елена Георгиева, майка на другия пострадал, който е приет в болница, описва състоянието му като изключително тежко.

          „Трябва да са го влачили за краката, за да бъде пребит по този жесток начин. Детето ми ми каза по телефона: „Мамо, докато ме убиваха, полицаят Милчо Малчев гледаше”. Той упражнява и дейност на охранител, заедно със Сашо Черния. Синът ми разказа, че в една стая са му нанесли жесток побой с палки и метален бокс, счупена е скулата му, а окото му е затворено. Зашиха клепача му”,
          казва Георгиева.

          По думите ѝ подобни инциденти се случват често, като има информация и за пострадали жени. Твърди още, че са отправяни заплахи за разправа и извън заведението. Майката е сезирала прокуратурата в София, тъй като няма доверие в работата на местната.

          Близък на хоспитализирания младеж – Ивайло Ангелов – заявява, че нападението е било напълно непровокирано.

          „Тези хора обичат да пребиват за удоволствие. Има група, която прави каквото си иска, това е беззаконие. Георги е разумно дете, работеше със соларни панели в Испания, винаги сам се е грижил за себе си. Прибра се от чужбина и дойде да се повесели, а го пребиха жестоко. Има три престъпления в случая – нанасяне на тежка телесна повреда, отвличане и опит за убийство. Имам вътрешна информация, че докато са го удряли, са казвали: „Убийте го този, няма защо да го жалите”. Прокуратурата трябва да се самосезира”,
          смята Ангелов.

          От охранителната фирма не са отговорили на обажданията на екипа. От МВР е изпратена официална позиция:

          „В РУ – Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване пред дискотека в центъра на града. Полицейски служители изясняват фактите по случая, анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението, установяват свидетели – очевидци.
          До момента няма задържани лица. Работата продължава. След приключване на проверката, преписката ще бъде докладвана в Районна прокуратура – Видин. Дискотеката работи в петък и събота, епизодични са случаите на постъпили в полицията сигнали за сбивания там (обикновено в малките часове, след употреба на алкохол).”

          Общество

          „Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за февруари

          Дамяна Караджова -
          Общественият доставчик Булгаргаз е внесъл искане за увеличение на цената на природния газ за февруари с 7,5 процента
          Крими

          Хванаха двама ало измамници, отмъкнали всичките спестявания на 88-годишен мъж

          Росица Николаева -
          За броени часове криминалисти от РУ-Ботевград разкриха участници в телефонна измама. Около 10.10 часа вчера 88-годишен жител на Ботевград съобщил в полицията, че е станал...
          Общество

          Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си подам оставката

          Росица Николаева -
          Трагедия и напрежение в пазарджишкото село Нова махала. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест. Причината...
