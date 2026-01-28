Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното

Майка на 25-годишен мъж потърси NOVA, след като по думите ѝ охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел в нощен клуб във Видин. Инцидентът е станал в събота вечерта. Едното момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на Пирогов. По информация на близките полицията е била уведомена веднага.

Единият от младите мъже, който твърди, че е станал жертва на побой, разказва, че конфликтът е започнал със словесен спор с друг посетител на заведението.

„Разменихме си няколко реплики, но той познаваше охранителите и им каза да ме изгонят. Те го направиха, но не си бях взел якето. Върнах се за него и ме посрещнаха с множество обидни реплики. Седнах пред заведението и се обадих на Георги – моят приятел, с когото бях вътре. Казах му, че са ме изгонили. Тогава излезе един охранител и ме удари с юмрук в лицето, после с палка в ръката и главата. Изпаднах в безсъзнание. Ритали са ме по тялото. Георги е излязъл, опитал е да ги спре, но те са хванали и него и са го вкарали вътре. Когато се съвзех, видях, че бият и него. Подадох сигнал в полицията”,

разказва мъжът.

Елена Георгиева, майка на другия пострадал, който е приет в болница, описва състоянието му като изключително тежко.

„Трябва да са го влачили за краката, за да бъде пребит по този жесток начин. Детето ми ми каза по телефона: „Мамо, докато ме убиваха, полицаят Милчо Малчев гледаше”. Той упражнява и дейност на охранител, заедно със Сашо Черния. Синът ми разказа, че в една стая са му нанесли жесток побой с палки и метален бокс, счупена е скулата му, а окото му е затворено. Зашиха клепача му”,

казва Георгиева.

По думите ѝ подобни инциденти се случват често, като има информация и за пострадали жени. Твърди още, че са отправяни заплахи за разправа и извън заведението. Майката е сезирала прокуратурата в София, тъй като няма доверие в работата на местната.

Близък на хоспитализирания младеж – Ивайло Ангелов – заявява, че нападението е било напълно непровокирано.

„Тези хора обичат да пребиват за удоволствие. Има група, която прави каквото си иска, това е беззаконие. Георги е разумно дете, работеше със соларни панели в Испания, винаги сам се е грижил за себе си. Прибра се от чужбина и дойде да се повесели, а го пребиха жестоко. Има три престъпления в случая – нанасяне на тежка телесна повреда, отвличане и опит за убийство. Имам вътрешна информация, че докато са го удряли, са казвали: „Убийте го този, няма защо да го жалите”. Прокуратурата трябва да се самосезира”,

смята Ангелов.

От охранителната фирма не са отговорили на обажданията на екипа. От МВР е изпратена официална позиция: