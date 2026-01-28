НА ЖИВО
          Подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

          Той подчерта, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.

          28 януари 2026 | 14:33 590
          Снимка: БГНЕС
          Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. Тя разговаря и с подуправителя на БНБ Радослав Миленков. Той на свой ред отново заяви, че отказва да поеме поста служебен премиер. Той подчерта, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.

          След края на срещата подуправителя Радослав Миленков направи коментар пред медиите.

          След края на срещата подуправителя Радослав Миленков направи коментар пред медиите. „Дадох отговора, който давах и последните три пъти на предходния президент. Няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и Българската народна банка.

          Знаете, аз съм давал аргументите и пред вас, и пред президента. Те са известни. Повторих ги на госпожа Йотова. А те са накратко това, че ръководя две управления в момента в БНБ – „Банков надзор“ и „Емисионно“.

          Член съм на Надзорния съвет на Европейската централна банка. Всичко това са ангажименти и ограничения. Управителят спомена някои от тези ограничения. Така че не е изненада, предполагам, за никого моята позиция за пореден път по темата“, каза Радослав Миленков

          За днес президентът Йотова насрочи четири срещи с кръга лица, определени в Основния закон да могат да заемат поста.

          Първата беше с управителя на БНБ Димитър Радев, втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов, третата с подуправителя Радослав Миленков и последната е с Андрей Гюров.

          До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

          Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

