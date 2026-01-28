Словашкият министър-председател Роберт Фицо е споделил силно притеснителни наблюдения относно психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп пред свои европейски колеги. Според информация на изданието „Политико“, което се позовава на петима европейски дипломати, Фицо е описал американския лидер като „опасен“ и „полудял“.

Разкритията за тези коментари идват след срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, провела се на 22 януари. Разговорите в белгийската столица се състояха само броени дни след като словашкият премиер посети лично имението на Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида.

Тези твърдения бележат рязък контраст с публичната позиция на Фицо, който до момента се утвърждаваше като един от най-близките и лоялни съюзници на Тръмп в Европа. Официалната версия за визитата му в САЩ описваше пътуването като знак на „високо доверие“, а самият Фицо увери обществеността, че диалогът е бил открит и конструктивен.

Въпреки публичния тон на дипломатическа куртоазия, източниците на „Политико“ твърдят, че в частни разговори впечатленията на словашкия лидер са били коренно различни – вариращи от шок до сериозна загриженост. Един от дипломатите дори описва Фицо като видимо „травмиран“ от срещата си с американския държавен глава.

От Вашингтон реагираха мигновено на изтеклата информация. Белият дом категорично отрече достоверността на разказите, определяйки ги като „фалшиви новини“. Служител на американската администрация, присъствал на разговорите във Флорида, ги определи като среща, която е била „приятна и нормална“.

Към момента говорителите на Роберт Фицо запазват мълчание и не са отговорили на многобройните запитвания за коментар, уточнява БНР.