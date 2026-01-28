НА ЖИВО
          Полша призова Илон Мъск да спре използването на Starlink от руската армия

          28 януари 2026 | 00:38 130
          Снимка: CNN
          Сподели
          Полският външен министър Радослав Шикорски призова американския технологичен предприемач Илон Мъск да прекрати достъпа на руската армия до сателитната система Starlink, която според експерти се използва от Москва във войната срещу Украйна.

          Шикорски, който е и вицепремиер на Полша, реагира на доклад на Институт за изследване на войната (ISW), според който руските сили използват Starlink за насочване на дронови удари дълбоко в украинска територия.

          „Хей, голям човек, @elonmusk, защо не спреш руснаците да използват Starlink за удари по украински градове? Печеленето на пари от военни престъпления може да навреди на имиджа ти“, написа Шикорски в X – социалната мрежа, собственост на Мъск.

          Мъск още през 2024 г. отрече терминали на Starlink да са били продавани директно на Русия. По данни на украинските разузнавателни служби обаче руската армия се е снабдила с такива устройства чрез трети страни, а не по официални договори с компанията.

          В анализа си ISW посочва, че руските сили все по-често използват Starlink, за да разширят обсега на ударните дронове BM-35 и да нанасят среднодалечни удари срещу украинския тил. Докладваният обсег от около 500 километра създава потенциална заплаха не само за почти цяла Украйна, но и за Молдова, както и за части от Полша, Румъния и Литва, ако дроновете бъдат изстреляни от руска територия или от окупирани райони.

          В същото време Starlink се използва масово и от украинската армия за тактическа комуникация и координация, поради което пълно ограничаване на системата в региона би довело до сериозни оперативни последици за Киев.

          През последните месеци Русия значително е увеличила интензитета на дроновите атаки срещу украински фронтови позиции, електропреносната мрежа и транспортната инфраструктура. По данни на украинските власти, само в рамките на една нощ – между неделя и понеделник – са били изстреляни около 165 дрона.

