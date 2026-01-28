Пореден циклон: Оранжев код в Южна България утре (КАРТА)

Този следобед в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността постепенно ще се увеличава, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. В котловините и низините на места ще се задържи мъгливо през по-голямата част от деня.

Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България и северно от планините – умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 9° и 14°, но значително по-ниски в районите с трайна мъгла. В София – около 1°.

Какво ни очаква през нощта и утре

През нощта облачността ще се увеличи над цялата страна, а в Западна България на места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в Югоизточна България – до 7°–8°, а в София – около 2°.

Утре, 29 януари, страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, в равнините – мъгливо. След временно отслабване, валежите ще се активизират още преди обяд от юг и до вечерта ще обхванат почти цялата страна, като значителни количества се очакват в Южна България. В Югоизточна България са възможни гръмотевици.

Кодове за опасно време

Синоптиците обявяват оранжев и жълт код за значителни валежи:

Оранжев код : Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и части от Благоевград.

: Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и части от Благоевград. Жълт код: Варна, Шумен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София-област и Кюстендил.

Максималните температури утре ще са между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България; в София – около 7°.

Планини и Черноморие

В планините ще е облачно, в масивите на Южна България – валежи от сняг, под 1600 м – дъжд, на много места значителни количества.

По Черноморието – облачно с дъжд, започващ около обяд от юг и обхващащ целия бряг до вечерта. Температури: 10°–14°, морска вода: 6°–8°, вълнение: около 3 бала.

Прогноза за петък и уикенда

В петък (30 януари) ще е облачно с валежи от дъжд, по-значителни в югоизточната половина. С нахлуване на студен въздух температурите ще се понижат и в Северна България дъждът ще премине в сняг.

След кратко отслабване, в събота валежите отново ще се активизират – дъжд в Южна България и по Черноморието, сняг в Северна България и по високите полета.