      сряда, 28.01.26
          Пожар в петзвезден хотел в Куршевел наложи евакуацията на 83 души

          28 януари 2026 | 00:59
          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пожар избухна във вторник вечерта в петзвезден хотел в луксозния френски алпийски ски курорт Куршевел, което наложи евакуацията на 83 души. Към момента няма данни за пострадали, но огнеборците продължават работа по овладяването на огъня.

          Пламъците са обхванали покривната конструкция на сградата, а причината за пожара все още не е установена. Съществува реален риск огънят да се разпространи към съседни постройки, съобщи пред АФП подполковник Еманюел Вио от противопожарната и спасителна служба на департамента Савоя.

          „Пожарът е обхванал покривната конструкция и има риск от разпространение към съседни сгради“, заяви Вио.

          Сигналът е подаден малко преди 19:00 ч. местно време, след което екипите бързо са евакуирали 83 гости от хотел Гранд Алп в района Куршевел 1850.

          „Към този момент няма пострадали“, допълни Вио, като уточни, че ръководството на хотела е потвърдило, че всички хора са установени и в безопасност.

          Операцията по овладяване на пожара продължава, а властите следят ситуацията заради риска от разпространение в гъсто застроената зона на курорта.

