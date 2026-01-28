Пожар в петзвезден хотел в Куршевел наложи евакуацията на 83 души

Пожар избухна във вторник вечерта в петзвезден хотел в луксозния френски алпийски ски курорт Куршевел, което наложи евакуацията на 83 души. Към момента няма данни за пострадали, но огнеборците продължават работа по овладяването на огъня.
Пламъците са обхванали покривната конструкция на сградата, а причината за пожара все още не е установена. Съществува реален риск огънят да се разпространи към съседни постройки, съобщи пред АФП подполковник Еманюел Вио от противопожарната и спасителна служба на департамента Савоя.
Сигналът е подаден малко преди 19:00 ч. местно време, след което екипите бързо са евакуирали 83 гости от хотел Гранд Алп в района Куршевел 1850.
Операцията по овладяване на пожара продължава, а властите следят ситуацията заради риска от разпространение в гъсто застроената зона на курорта.
