Правителството взе решение за разкриване на нова академична структура в рамките на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации (ИКИБИ). Предложението за създаването на звеното е направено от ректора на висшето училище, след като е получило одобрението на Академичния съвет.

- Реклама -

Основният мотив за създаването на новия институт е динамичното навлизане на блокчейн технологиите в глобалната икономика. Според мотивите към решението, тези процеси радикално променят модела на взаимодействие между икономическите агенти, което налага адаптиране на образователната и изследователската среда. Необходимостта от изграждане на адекватна инфраструктура, отговаряща на тези трансформации, е водещият фактор зад инициативата.

Чрез новата структура УНСС ще разшири значително своя капацитет за предоставяне на специализирани икономически изследвания и консултантски услуги. Фокусът на дейността ще бъде насочен към Web 3.0 технологиите, блокчейн екосистемите и криптоактивите, които стават все по-значима част от съвременните финанси.

В плановете за развитие на Института е заложена активна научноизследователска дейност. Предвижда се резултатите от проучванията да бъдат публикувани в авторитетни издания с международен научен рейтинг. Освен това, ИКИБИ ще има задачата да организира и участва в национални и международни форуми, утвърждавайки мястото на българската академична общност в сферата на дигиталните икономически иновации.