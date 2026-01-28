НА ЖИВО
          Правната комисия прие и на второ четене в страните извън ЕС да се разкриват до 20 секции

          Петър Петров отбеляза, че така ще се намали влиянието на вота от Турция

          28 януари 2026 | 18:01
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С 10 гласа „За“, 6 „Против“ и един „Въздържал се“ Комисията по конституционни и правни въпроси в 51-ото Народно събрание прие и на второ четене предложението на Костадин Костадинов и Петър Петров от „Възраждане“ в държави извън Европейския съюз да се разкриват до 20 секции извън дипломатическите и консулските ни представителства в съответната държава.

          По време на дебатите по законопроекта Петър Петров отбеляза, че така ще се намали влиянието на вота от Турция, откъдето влизат шестима народни представители, които, по думите му, представляват риск за националната сигурност.

          Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ възнегодува срещу предложението на „Възраждане“, като обърна внимание, че те са единствената опозиционна парламентарна група с председател на комисия – за политиките за българите извън страната – и в същото време с предложението си ограничават именно техния достъп до урните.

          Припомни как от „Възраждане“ твърдят, че всеки глас на български гражданин им е важен, а в същото време обявяват, че едва ли не имало пренебрежимо малък брой гласуващи извън страните от Европейския съюз. Петър Петров цитира статистиката от последните избори, според която в Канада, например, се е гласувало само в 15 секции.

          Хайри Садъков от „Алианс за права и свободи“, който принципно не е член на правната комисия, но бе на заседанието й, подчерта, че с ограничаването на броя на секциите до 20, само ще се увеличи влиянието на купения вот от страна на „ДПС-Ново начало“.

          Членовете на правната комисия не приеха предложението на Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ за възстановяване на машинния протокол при гласуването с машини на предстоящите избори, така че те да не бъдат само принтери. „За“ предложението й гласуваха само 6 души от комисията. Други 8 гласуваха „Против“, а трима – „Въздържал се“.

          Комисията започна със скандал – Радостин Василев от МЕЧ обяви, че оттегля подписите на членовете на своята парламентарна група, които са били събрани за насрочване на извънредното заседание на комисията. Той нарече председателя на комисията – Анна Александрова от ГЕРБ-СДС – слуга на Пеевски, тъй като заподозря нея и депутатите от „Възраждане“ в режисиран ход – целенасочено ограничаване на гласуващите от САЩ и Великобритания, които, особено тези от Лондон, по думите му традиционно не харесват ГЕРБ и ДПС.

