      сряда, 28.01.26
          Тенис

          Пред нов дуел с Джокович – Яник Синер победи Бен Шелтън

          В другия полуфинал ще играят Александър Зверев и Карлос Алкарас

          28 януари 2026 | 13:21
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер се превърна в последния полуфиналист в тазгодишното издание на Australian Open, след като спечели срещата си в сряда срещу Бен Шелтън с резултат 6:3, 6:4, 6:4. Двубоят в Мелбърн продължи малко под два часа и половина игра.

          Синер контролира мача по най-добрия възможен начин и не остави шансове на американеца. В ден, в който първият му сервис не вървеше особено добре (60% вкарани първи сервиси), световният №2 се справи отлично при разиграванията на втори сервис. От другата страна Шелтън не успя да отговори на предизвикателството със своите 34 непредизвикани грешки.

          За девети път в кариерата си Синер достига полуфинал на турнир от Големия шлем. Сега той ще се изправи за пореден път с легендата Новак Джокович, който имаше огромния късмет да отстрани по служебен път последните си два съперника.

          В другия полуфинал ще играят Александър Зверев и Карлос Алкарас.

