Пред нов дуел с Джокович – Яник Синер победи Бен Шелтън

Яник Синер се превърна в последния полуфиналист в тазгодишното издание на Australian Open, след като спечели срещата си в сряда срещу Бен Шелтън с резултат 6:3, 6:4, 6:4. Двубоят в Мелбърн продължи малко под два часа и половина игра.

Синер контролира мача по най-добрия възможен начин и не остави шансове на американеца. В ден, в който първият му сервис не вървеше особено добре (60% вкарани първи сервиси), световният №2 се справи отлично при разиграванията на втори сервис. От другата страна Шелтън не успя да отговори на предизвикателството със своите 34 непредизвикани грешки.

За девети път в кариерата си Синер достига полуфинал на турнир от Големия шлем. Сега той ще се изправи за пореден път с легендата Новак Джокович, който имаше огромния късмет да отстрани по служебен път последните си два съперника.

В другия полуфинал ще играят Александър Зверев и Карлос Алкарас.