Президентът на Полша: СССР е виновен за Холокоста

СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари на възпоменателна церемония в музея в Аушвиц, цитиран от TVP.

„Да. Тези седем хиляди [оцелели от Аушвиц], които бяха живи през 1945 г., видяха освобождение и свобода в лицата на съветските войници. Но в същото време свободата не ги очакваше зад стените на концентрационния лагер в Аушвиц“, заяви той.

Той също така настоя, че СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста.

В отговор на изявлението на Навроцки руското външно министерство отбеляза, че „това е подигравка с паметта на жертвите на Холокоста“.

Припомняме, че на 27 януари 1945 г. Червената армия влезе в Аушвиц, Биркенау и Моновиц и освободи приблизително 7000 затворници, повечето от които бяха болни и в критично състояние. Между 1940 и 1945 г. СС и полицията на нацистка Германия депортират най-малко 1,3 милиона души в комплекса Аушвиц. През 2005 г. ООН официално обявява 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста.