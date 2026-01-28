НА ЖИВО
          Война

          Президентът на Полша: СССР е виновен за Холокоста

          28 януари 2026 | 14:14
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари на възпоменателна церемония в музея в Аушвиц, цитиран от TVP.

          „Да. Тези седем хиляди [оцелели от Аушвиц], които бяха живи през 1945 г., видяха освобождение и свобода в лицата на съветските войници. Но в същото време свободата не ги очакваше зад стените на концентрационния лагер в Аушвиц“, заяви той.

          Той също така настоя, че СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста.

          В отговор на изявлението на Навроцки руското външно министерство отбеляза, че „това е подигравка с паметта на жертвите на Холокоста“.

          Припомняме, че на 27 януари 1945 г. Червената армия влезе в Аушвиц, Биркенау и Моновиц и освободи приблизително 7000 затворници, повечето от които бяха болни и в критично състояние. Между 1940 и 1945 г. СС и полицията на нацистка Германия депортират най-малко 1,3 милиона души в комплекса Аушвиц. През 2005 г. ООН официално обявява 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста.

