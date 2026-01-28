НА ЖИВО
          Свят

          Президентът на Сирия обсъди ситуацията в Близкия Изток с Путин в Москва

          28 януари 2026 | 16:47
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Сирия Ахмед Шараа е на посещение в Москва, където обсъди ситуацията в Близкия Изток, двустранното сътрудничество и икономиката с президента на Русия Владимир Путин, предава ТАСС.

          Предполага се, че в хода на разговорите са разгледани и въпроси, свързани с присъствието на руските войски в Сирия.

          Според руския държавен глава, страните са успели да повишат нивото на икономическо сътрудничество.

          „Има ръст от над четири процента. Това може да не е толкова амбициозно, колкото бихме искали, но все пак е забележим напредък и определено трябва да поддържаме тази забележителна тенденция“, отбеляза президентът.

          Отношенията се развиват, отчасти, благодарение на усилията на Шараа. Путин го поздрави за факта, че процесът на възстановяване на териториалната цялост на Сирия набира скорост.

          „Знам, че в Сирия ще трябва да се възстанови много. И нашите икономически оператори, включително тези в строителния сектор, са готови за тази съвместна работа“, увери той сирийския си колега.

          Руският лидер също така нарече интеграцията на региона на Ефрат в Сирия решаваща стъпка. Сирийският му колега от своя страна благодари на Путин за участието на Москва в стабилизирането на ситуацията, отбелязвайки, че Русия играе много важна роля в този процес. Путин също така обяви предстоящи междуведомствени събития с участието на индустрията и хуманитарните агенции, включително спорта, медицината и строителството.

