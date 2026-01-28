Президентството: Продължаваме разговорите с омбудсмана и неговия заместник

Президентът Илияна Йотова проведе днес срещи с подуправителите на Българската народна банка в изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. В президентската институция държавният глава разговаря последователно с Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Това съобщиха от администрацията на президента. В информацията се посочва още:

Вчера президентът Йотова проведе среща с председателя на 51-ото Народно събрание Рая Назарян, а по-рано днес и с управителя на БНБ Димитър Радев. Утре държавният глава ще продължи разговорите си, като приеме на „Дондуков“ 2 омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова, които също са в кръга лица, които може да бъдат назначени за служебен министър-председател съгласно Конституцията.

От четирите срещи днес с управителя и подуправителите на БНБ, единствено Андрей Гюров даде съгласие да застане начело на служебното правителство.