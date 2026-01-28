НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Милена Стефанова: Отлагането на изборите играе в полза на Радев

          28 януари 2026 | 12:41 590
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Това, което господин Росен Желязков подписа в Давос е един документ, който дори не е ратифициран от американската законодателна власт. Тогава той не може да бъде международен договор, след като страната инициатор в лицето на нейния държавен глава – президентът Тръмп, не е застанала чрез своята представителна власт зад такъв тип документи и създаване на такава организация“, каза пред БНР политологът проф. Милена Стефанова:

          Това не е международен договор, но виждам, че това нещо ще се опита да се използва за предизборната кампания в България, която вече е започнала и това няма да е никак добре.“

          - Реклама -

          Проф. Стефанова коментира политическата ситуация в България:

          „Дано да не стигаме до това сегашното правителство в оставка да организира изборите. Доколкото слушах конституционалисти, там нещата са доста по-сложни и това би довело до ново отлагане на изборите. Отлагането на изборите играе в полза на Радев, защото му дава шанса да активира по места някакви хора за листите, които да бъдат достатъчно проверени и доверени хора. Мисля, че няма такава готовност до момента.“

          „Това, което господин Росен Желязков подписа в Давос е един документ, който дори не е ратифициран от американската законодателна власт. Тогава той не може да бъде международен договор, след като страната инициатор в лицето на нейния държавен глава – президентът Тръмп, не е застанала чрез своята представителна власт зад такъв тип документи и създаване на такава организация“, каза пред БНР политологът проф. Милена Стефанова:

          Това не е международен договор, но виждам, че това нещо ще се опита да се използва за предизборната кампания в България, която вече е започнала и това няма да е никак добре.“

          - Реклама -

          Проф. Стефанова коментира политическата ситуация в България:

          „Дано да не стигаме до това сегашното правителство в оставка да организира изборите. Доколкото слушах конституционалисти, там нещата са доста по-сложни и това би довело до ново отлагане на изборите. Отлагането на изборите играе в полза на Радев, защото му дава шанса да активира по места някакви хора за листите, които да бъдат достатъчно проверени и доверени хора. Мисля, че няма такава готовност до момента.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори

          Екип Евроком -
          „Не, смятам, че има някакъв проблем в партията", категоричен е депутатът
          България

          И Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет

          Катя Илиева -
          Поредна среща в търсене на служебен премиер
          Инциденти

          Прокуратурата разследва фаталния сблъсък на опашката от тирове край „Капитан Андреево“

          Дамяна Караджова -
          При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions