Проф. Милена Стефанова: Отлагането на изборите играе в полза на Радев

„Това, което господин Росен Желязков подписа в Давос е един документ, който дори не е ратифициран от американската законодателна власт. Тогава той не може да бъде международен договор, след като страната инициатор в лицето на нейния държавен глава – президентът Тръмп, не е застанала чрез своята представителна власт зад такъв тип документи и създаване на такава организация“, каза пред БНР политологът проф. Милена Стефанова:



„Това не е международен договор, но виждам, че това нещо ще се опита да се използва за предизборната кампания в България, която вече е започнала и това няма да е никак добре.“

Проф. Стефанова коментира политическата ситуация в България:



„Дано да не стигаме до това сегашното правителство в оставка да организира изборите. Доколкото слушах конституционалисти, там нещата са доста по-сложни и това би довело до ново отлагане на изборите. Отлагането на изборите играе в полза на Радев, защото му дава шанса да активира по места някакви хора за листите, които да бъдат достатъчно проверени и доверени хора. Мисля, че няма такава готовност до момента.“