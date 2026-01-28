НА ЖИВО
          Спорт

          Програма на ЦСКА до 31 януари

          През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато „червените“ ще тренират двуразово

          28 януари 2026 | 12:43
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато „червените“ ще тренират двуразово.

          В събота (31 януари) от 14:00 ч. ЦСКА ще изиграе последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора професионална лига Дунав (Русе).

          Контролата ще се състои на клубната база в Панчарево и ще е без присъствие на фенове и медии, но ще бъде излъчена в пряко предаване на платформата SPORTBG. Вариантът проверката да се играе на Националния стадион „Васил Левски“ отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.

