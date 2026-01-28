НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Прокуратурата разследва фаталния сблъсък на опашката от тирове край „Капитан Андреево“

          При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.

          28 януари 2026 | 12:53 440
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево”. При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал във вторник сутринта, в средата на колоната от товарни автомобили, която по това време е достигала близо 20 километра.

          Днес ситуацията е облекчена. Броят на чакащите тирове е намалял наполовина, като през последното денонощие през пункта са преминали около 2700 камиона. Колоната вече е под 8 километра.

          Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина

          Началникът на пункта Яни Пейчев обясни, че причините за натрупването са свързани и с външни фактори.

          „Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите.”

          Работата по изясняване на причините за фаталния сблъсък продължава.

          Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево”. При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал във вторник сутринта, в средата на колоната от товарни автомобили, която по това време е достигала близо 20 километра.

          Днес ситуацията е облекчена. Броят на чакащите тирове е намалял наполовина, като през последното денонощие през пункта са преминали около 2700 камиона. Колоната вече е под 8 километра.

          Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина

          Началникът на пункта Яни Пейчев обясни, че причините за натрупването са свързани и с външни фактори.

          „Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите.”

          Работата по изясняване на причините за фаталния сблъсък продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions