Прокуратурата разследва фаталния сблъсък на опашката от тирове край „Капитан Андреево“

Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево”. При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.

Инцидентът е станал във вторник сутринта, в средата на колоната от товарни автомобили, която по това време е достигала близо 20 километра.

Днес ситуацията е облекчена. Броят на чакащите тирове е намалял наполовина, като през последното денонощие през пункта са преминали около 2700 камиона. Колоната вече е под 8 километра.

Началникът на пункта Яни Пейчев обясни, че причините за натрупването са свързани и с външни фактори.

„Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите.”

Работата по изясняване на причините за фаталния сблъсък продължава.