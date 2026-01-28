Прокуратурата разследва фаталния сблъсък на опашката от тирове край „Капитан Андреево“

Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево”. При катастрофата камион се е забил в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът на единия от тировете е загинал на място.
Инцидентът е станал във вторник сутринта, в средата на колоната от товарни автомобили, която по това време е достигала близо 20 километра.
Днес ситуацията е облекчена. Броят на чакащите тирове е намалял наполовина, като през последното денонощие през пункта са преминали около 2700 камиона. Колоната вече е под 8 километра.
Началникът на пункта Яни Пейчев обясни, че причините за натрупването са свързани и с външни фактори.
Работата по изясняване на причините за фаталния сблъсък продължава.
