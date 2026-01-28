НА ЖИВО
          - Реклама -
          Протести край посолството на САЩ в Багдад след заплахи на Тръмп за спиране на помощта за Ирак

          28 януари 2026 | 22:04
          Снимка: HMAD AL-RUBAYE / AFP
          Сподели
          Няколкостотин души протестираха в близост до посолството на САЩ в Багдад, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да прекрати цялата американска подкрепа за Ирак, ако основният кандидат за премиерския пост Нури ал-Малики заеме длъжността, предаде АФП.

          Демонстрантите се събраха в района около т.нар. Зелена зона в Багдад, където се намира американското посолство, и скандираха лозунги в подкрепа на Малики.

          „Да за Малики“, скандираха участниците в демонстрацията.

          По време на протеста част от демонстрантите изгориха плакат с изображението на Доналд Тръмп, както и американското знаме, в знак на недоволство от изявленията на Вашингтон.

          Протестът подчертава нарастващото напрежение между САЩ и Ирак, както и чувствителността около процеса по избор на нов министър-председател, на фона на опасенията, че външен натиск може да повлияе на вътрешнополитическите решения в страната.

