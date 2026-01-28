Проучване: Руснаците все по-често виждат страната си като жертва, заобиколена от врагове

Все повече руснаци се чувстват обкръжени от враждебни чуждестранни сили и възприемат собствената си държава като жертва, показва ново социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Според руския социолог Лев Гудков от независимия център Левада център, това възприятие е пряк резултат от дългогодишна и системна антизападна пропаганда. Данните бяха представени днес в Берлин.

Изследването е проведено по поръчка на германската фондация Фондация Сахаров и обхваща нагласите на руското общество след почти четири години война в Украйна. Самият „Левада център“ е обявен за „чуждестранен агент“ от руските власти.

„За повече от 30 години след разпада на СССР Русия е живяла без война едва шест години. Това води до милитаризация на съзнанието“, заяви Гудков, цитиран от БТА.

Сред над 1600 анкетирани 62% определят Полша и Литва като враждебни държави. Следват Великобритания с 57%, Германия с 50% и Швеция с 40%.

Интересен контраст прави отношението към Съединени щати – 53% от респондентите ги възприемат по-скоро като конкурент, отколкото като враг.

На въпрос кои са „приятелските държави“ за Русия, анкетираните най-често посочват Беларус, Китай, Казахстан, Индия и Северна Корея. С изключение на Индия, всички те са определяни от международни организации като репресивни или авторитарни режими.

Гудков отбелязва, че образът на САЩ в Русия традиционно е нестабилен. Той се е влошил по време на управлението на Джо Байдън заради подкрепата за Украйна, но се е подобрил след завръщането на власт на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, което е породило надежди сред руснаците за по-бърз край на войната.