НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Психолози влизат в училището в Нова махала след смъртта на 18-годишния Билгин

          28 януари 2026 | 09:12 380
          Снимка: plovdiv24.bg
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Напрежението в баташкото село Нова махала остава високо дни след като 18-годишният Билгин Алишев сложи край на живота си на 22 януари. Случаят предизвика силен обществен отзвук и повдигна тежки въпроси за тормоза в училище, реакцията на институциите и психологическата подкрепа за децата.

          - Реклама -

          В ОУ „Кирил и Методий“ вече работят психолози, изпратени да окажат помощ на съучениците на Билгин. На място са и експерти от Регионално управление на образованието – Пазарджик и Министерство на образованието и науката.

          „Да, работи се с децата. Експерти от РУО–Пазарджик и от МОН сме на терен“, заяви директорът на Регионалното управление на образованието Дора Дулчева.

          Тя отказа да коментира основната версия, която тревожи жителите на селото – че ученикът е сложил край на живота си след дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език.

          Приятели и съученици на Билгин разказват, че момчето е било подложено на постоянен психологически натиск. По думите им, въпреки че бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него било унизително и системно.

          „Няколко пъти е казвал, че не издържа на напрежението и че му идва да се самоубие“, споделят негови съученици.

          Заради своята чувствителност, проблеми със съня и трудностите да овладее емоциите си, Билгин е посещавал психолог. Според близките му обаче това не е било достатъчно, за да бъде предотвратена трагедията.

          Майката на момчето е категорична, че в организма му не са открити алкохол, наркотици или медикаменти, а аутопсията е показала, че той е бил напълно трезвен.

          „Тялото му е било чисто. Съвсем осъзнато и отчаяно е взел крайното решение. Беше почтен, умен и мил човек – на мравката път правеше“, казва негов близък приятел.

          Съучениците твърдят, че тормозът датира още от 2021 г., когато Билгин е споделял, че не издържа и мисли да „скочи от прозореца“. В момента учениците от училището протестират и настояват за незабавна оставка на директора, както и за отстраняване на преподавателката по английски език.

          Допълнително напрежение поражда фактът, че учителката е съпруга на бившия кмет на селото, който понастоящем също е преподавател в училището.

          „В открит урок по гражданско образование Билгин се изправи и каза пред експерти, че е жертва на тормоз, но институциите не реагираха. След това отношението към него стана още по-лошо“, разказва ученичка във видеообръщение.

          Сигналът за смъртта е подаден на 22 януари в полицейския участък в Пещера. Случаят се разследва от полицията и е под надзора на Прокуратура – Пазарджик.

          „Случаят е регистриран като самоубийство, но се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Избягваме подробности заради деликатността и факта, че става дума за млад човешки живот“, заяви говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

          От прокуратурата към момента не дават допълнителна информация.

          Учениците са категорични, че Билгин е бил човек с голям потенциал, изключително начетен и добър.

          „Вместо бал тази година родителите му ще правят погребение. Този живот беше отнет заради грубо отношение и дългогодишен тормоз“, каза ученичка, която участва в протеста с плакат: „Твърде добър за един твърде жесток свят“.

          Напрежението в баташкото село Нова махала остава високо дни след като 18-годишният Билгин Алишев сложи край на живота си на 22 януари. Случаят предизвика силен обществен отзвук и повдигна тежки въпроси за тормоза в училище, реакцията на институциите и психологическата подкрепа за децата.

          - Реклама -

          В ОУ „Кирил и Методий“ вече работят психолози, изпратени да окажат помощ на съучениците на Билгин. На място са и експерти от Регионално управление на образованието – Пазарджик и Министерство на образованието и науката.

          „Да, работи се с децата. Експерти от РУО–Пазарджик и от МОН сме на терен“, заяви директорът на Регионалното управление на образованието Дора Дулчева.

          Тя отказа да коментира основната версия, която тревожи жителите на селото – че ученикът е сложил край на живота си след дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език.

          Приятели и съученици на Билгин разказват, че момчето е било подложено на постоянен психологически натиск. По думите им, въпреки че бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него било унизително и системно.

          „Няколко пъти е казвал, че не издържа на напрежението и че му идва да се самоубие“, споделят негови съученици.

          Заради своята чувствителност, проблеми със съня и трудностите да овладее емоциите си, Билгин е посещавал психолог. Според близките му обаче това не е било достатъчно, за да бъде предотвратена трагедията.

          Майката на момчето е категорична, че в организма му не са открити алкохол, наркотици или медикаменти, а аутопсията е показала, че той е бил напълно трезвен.

          „Тялото му е било чисто. Съвсем осъзнато и отчаяно е взел крайното решение. Беше почтен, умен и мил човек – на мравката път правеше“, казва негов близък приятел.

          Съучениците твърдят, че тормозът датира още от 2021 г., когато Билгин е споделял, че не издържа и мисли да „скочи от прозореца“. В момента учениците от училището протестират и настояват за незабавна оставка на директора, както и за отстраняване на преподавателката по английски език.

          Допълнително напрежение поражда фактът, че учителката е съпруга на бившия кмет на селото, който понастоящем също е преподавател в училището.

          „В открит урок по гражданско образование Билгин се изправи и каза пред експерти, че е жертва на тормоз, но институциите не реагираха. След това отношението към него стана още по-лошо“, разказва ученичка във видеообръщение.

          Сигналът за смъртта е подаден на 22 януари в полицейския участък в Пещера. Случаят се разследва от полицията и е под надзора на Прокуратура – Пазарджик.

          „Случаят е регистриран като самоубийство, но се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Избягваме подробности заради деликатността и факта, че става дума за млад човешки живот“, заяви говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

          От прокуратурата към момента не дават допълнителна информация.

          Учениците са категорични, че Билгин е бил човек с голям потенциал, изключително начетен и добър.

          „Вместо бал тази година родителите му ще правят погребение. Този живот беше отнет заради грубо отношение и дългогодишен тормоз“, каза ученичка, която участва в протеста с плакат: „Твърде добър за един твърде жесток свят“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions