Психолози влизат в училището в Нова махала след смъртта на 18-годишния Билгин

Напрежението в баташкото село Нова махала остава високо дни след като 18-годишният Билгин Алишев сложи край на живота си на 22 януари. Случаят предизвика силен обществен отзвук и повдигна тежки въпроси за тормоза в училище, реакцията на институциите и психологическата подкрепа за децата.
В ОУ „Кирил и Методий“ вече работят психолози, изпратени да окажат помощ на съучениците на Билгин. На място са и експерти от Регионално управление на образованието – Пазарджик и Министерство на образованието и науката.
Тя отказа да коментира основната версия, която тревожи жителите на селото – че ученикът е сложил край на живота си след дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език.
Приятели и съученици на Билгин разказват, че момчето е било подложено на постоянен психологически натиск. По думите им, въпреки че бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него било унизително и системно.
Заради своята чувствителност, проблеми със съня и трудностите да овладее емоциите си, Билгин е посещавал психолог. Според близките му обаче това не е било достатъчно, за да бъде предотвратена трагедията.
Майката на момчето е категорична, че в организма му не са открити алкохол, наркотици или медикаменти, а аутопсията е показала, че той е бил напълно трезвен.
Съучениците твърдят, че тормозът датира още от 2021 г., когато Билгин е споделял, че не издържа и мисли да „скочи от прозореца“. В момента учениците от училището протестират и настояват за незабавна оставка на директора, както и за отстраняване на преподавателката по английски език.
Допълнително напрежение поражда фактът, че учителката е съпруга на бившия кмет на селото, който понастоящем също е преподавател в училището.
Сигналът за смъртта е подаден на 22 януари в полицейския участък в Пещера. Случаят се разследва от полицията и е под надзора на Прокуратура – Пазарджик.
От прокуратурата към момента не дават допълнителна информация.
Учениците са категорични, че Билгин е бил човек с голям потенциал, изключително начетен и добър.