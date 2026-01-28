Психолози влизат в училището в Нова махала след смъртта на 18-годишния Билгин

Напрежението в баташкото село Нова махала остава високо дни след като 18-годишният Билгин Алишев сложи край на живота си на 22 януари. Случаят предизвика силен обществен отзвук и повдигна тежки въпроси за тормоза в училище, реакцията на институциите и психологическата подкрепа за децата.

В ОУ „Кирил и Методий“ вече работят психолози, изпратени да окажат помощ на съучениците на Билгин. На място са и експерти от Регионално управление на образованието – Пазарджик и Министерство на образованието и науката.

„Да, работи се с децата. Експерти от РУО–Пазарджик и от МОН сме на терен“, заяви директорът на Регионалното управление на образованието Дора Дулчева.

Тя отказа да коментира основната версия, която тревожи жителите на селото – че ученикът е сложил край на живота си след дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език.

Приятели и съученици на Билгин разказват, че момчето е било подложено на постоянен психологически натиск. По думите им, въпреки че бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него било унизително и системно.

„Няколко пъти е казвал, че не издържа на напрежението и че му идва да се самоубие“, споделят негови съученици.

Заради своята чувствителност, проблеми със съня и трудностите да овладее емоциите си, Билгин е посещавал психолог. Според близките му обаче това не е било достатъчно, за да бъде предотвратена трагедията.

Майката на момчето е категорична, че в организма му не са открити алкохол, наркотици или медикаменти, а аутопсията е показала, че той е бил напълно трезвен.

„Тялото му е било чисто. Съвсем осъзнато и отчаяно е взел крайното решение. Беше почтен, умен и мил човек – на мравката път правеше“, казва негов близък приятел.

Съучениците твърдят, че тормозът датира още от 2021 г., когато Билгин е споделял, че не издържа и мисли да „скочи от прозореца“. В момента учениците от училището протестират и настояват за незабавна оставка на директора, както и за отстраняване на преподавателката по английски език.

Допълнително напрежение поражда фактът, че учителката е съпруга на бившия кмет на селото, който понастоящем също е преподавател в училището.

„В открит урок по гражданско образование Билгин се изправи и каза пред експерти, че е жертва на тормоз, но институциите не реагираха. След това отношението към него стана още по-лошо“, разказва ученичка във видеообръщение.

Сигналът за смъртта е подаден на 22 януари в полицейския участък в Пещера. Случаят се разследва от полицията и е под надзора на Прокуратура – Пазарджик.

„Случаят е регистриран като самоубийство, но се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Избягваме подробности заради деликатността и факта, че става дума за млад човешки живот“, заяви говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

От прокуратурата към момента не дават допълнителна информация.

Учениците са категорични, че Билгин е бил човек с голям потенциал, изключително начетен и добър.