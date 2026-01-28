Reuters: Изявленията на Тръмп сринаха долара до четиригодишно дъно

В сряда, 28 януари, щатският долар падна до четиригодишно дъно, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли скорошната му слабост. Това допринесе за увеличени продажби на долари и покачване на други валути, като еврото се покачи над 1,20 долара за първи път от юни 2021 г. Както пише Reuters, индексът на долара, който измерва щатския долар спрямо шест основни валути, се е повишил с 0,22%, след като е паднал с повече от 1% в предишната сесия, когато достигна четиригодишно дъно.

Ден по-рано Тръмп обяви стойността на долара за „прекрасна“, когато беше попитан дали смята, че валутата е паднала твърде много. Търговците интерпретираха коментарите му като сигнал за засилване на продажбите на долари. Макар че коментарите на президента не бяха нищо ново, те дойдоха в момент, когато доларът е под натиск.

„Това сигнализира за криза на доверието в щатския долар. Изглежда, че докато администрацията на Тръмп поддържа непредсказуемата си търговска, външна и икономическа политика, тази слабост може да продължи“, отбеляза Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com.

Отбелязва се, че доларът е паднал с повече от 9% през 2025 г. и е започнал годината по-ниско, след като вече е паднал с около 2,3% през януари, тъй като инвеститорите се сблъскаха с непостоянния подход на Тръмп към търговията и международната дипломация, опасенията относно независимостта на Федералния резерв на САЩ и масивното увеличение на държавните разходи.

Сред другите валути, японската йена получи допълнителна подкрепа от слабостта на долара и се повиши с повече от 1% до тримесечен връх на 27 януари. На фона на като цяло по-слабия щатски долар, австралийският долар се повиши до 0,70225 долара, най-високото му ниво от февруари 2023 г.