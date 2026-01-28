Reuters: САЩ разкриха главното условие, за да дадат гаранции за сигурност на Украйна

САЩ са информирали Украйна, че трябва да подпише мирно споразумение с Русия, за да получи американски гаранции за сигурност, което Киев разглежда като ядрото на всяко споразумение за прекратяване на четиригодишната пълномащабна война, пише Reuters.

- Реклама -

В същото време Съединените щати не диктуват на Украйна какво точно трябва да бъде включено в мирното споразумение, подчертава изданието. Източник от агенцията нарече предположенията, че Вашингтон се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки, „подвеждащи“.

Сега преговарящите от Русия и Украйна са планирани да се срещнат отново в неделя, 1 февруари, в Абу Даби, вероятно с участието на американски представители. След разговорите от миналия уикенд американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение.