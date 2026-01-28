НА ЖИВО
          Баскетбол

          Резултати от НБА

          Тази нощ се изиграха седем мача от редовния сезон в НБА

          28 януари 2026 | 11:12
          Тази нощ се изиграха седем мача от редовния сезон в НБА. Отново имаше супер интересни сблъсъци, като някои от тях бяха решени с минимални победи.

          Още първият мач за нощта предложи доста драма, като Вашингтон Уизардс изтръгна минимален успех със 115:111 над Портланд Трейлблейзърс.

          Никаква интрига нямаше във втората среща, която противопостави Ню Йорк Никс и Сакраменто Кинг. Домакините в „Медисън Скуеър Гардън“ записаха очакван и убедителен успех със 103:87.

          Шампионът Оклахома Сити Тъндър също не допусна изненада и се справи с Ню104:95. Орлиънс Пеликанс със

          Страхотно надстрелване се получи в срещата между Филаделфия 76 и Милуоки Бъкс, но домакините триумфираха със 139:122.

          Както се и очакваше, гвоздеят на нощта бе между Девмър Нъгетс и Детройт Пистънс. „Буталата“ изтръгнаха инфарктен успех с две точки разлика – 109:107.

          Доста оспорвана битка имаше и между Финикс Сънс и Бруклин Нетс. Тук обаче домакините ликуваха накрая със 106:102.

          В последния мач за нощта Лос Анджелис Клипърс записа рутинен успех в гостуването си на Юта Джаз със 115:103.

