Роберт Фицо: Politico лъже за „опасното психологическо състояние“ на Тръмп

Премиерът на Словакия Роберт Фицо излезе с опровержение на информацията на европейската редакция на Politico, че след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп е разказал на европейските лидери за „опасното психологическо състояние“ на американския държавен глава. Той я определи като „лъжа“ в публикация в социалната мрежа X.

- Реклама -

„Решително отхвърлям лъжите на пълния с омраза, базиран в Брюксел либерален портал Politico. Това е тъжна картина на либералния и прогресивен политически и медиен свят. Злоупотребата с наказателното право за унищожаване на опоненти, отхвърлянето на други гледни точки, безграничните лъжи в медиите и опитите за убийство на политически лидери в Словакия и САЩ. Трябва решително да отхвърля лъжите на Politico за това как уж съм оценил срещата си с американския президент Доналд Тръмп на неформалната среща на върха в Брюксел. Никой не чу нищо, никой не видя нищо, няма свидетели, но това не попречи на Politico да измисля лъжи“, написа Роберт Фицо.