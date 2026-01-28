„Ростех“ за първи път достави на руската армия системите „Зубър“

28 януари 2026 | 10:28
34
Министерството на отбраната на Русия за първи път получи системи „Зубър“ за защита на инфраструктура от дронове, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирани от РИА Новости.
- Реклама -
„Холдинговата компания „Високоточни комплекси“ достави за първи път на Министерството на отбраната най-новите системи „Зубър“, предназначени за защита на инфраструктура от дронове“, се казва в изявлението.
Радарните станции, включени в тези системи, откриват както големи, така и малки въздушни цели, включително малки безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси.
Както отбеляза Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение на държавната корпорация, системата самостоятелно открива дрона и автоматично го проследява, след което операторът трябва само да даде команда.
Системата „Зубър“ е оборудвана с четири модула, контролен център и собствена радарна станция. Тези системи вече са започнали оперативно дежурство за защита на инфраструктурата.
Министерството на отбраната на Русия за първи път получи системи „Зубър“ за защита на инфраструктура от дронове, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирани от РИА Новости.
- Реклама -
„Холдинговата компания „Високоточни комплекси“ достави за първи път на Министерството на отбраната най-новите системи „Зубър“, предназначени за защита на инфраструктура от дронове“, се казва в изявлението.
Радарните станции, включени в тези системи, откриват както големи, така и малки въздушни цели, включително малки безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси.
Както отбеляза Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение на държавната корпорация, системата самостоятелно открива дрона и автоматично го проследява, след което операторът трябва само да даде команда.
Системата „Зубър“ е оборудвана с четири модула, контролен център и собствена радарна станция. Тези системи вече са започнали оперативно дежурство за защита на инфраструктурата.