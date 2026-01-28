„Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията

Германия ще настоява за създаването на Европейски съюз „на две скорости“, с цел преодоляване на инерцията при вземането на решения в блока от 27 държави членки и стимулиране на икономическия растеж. Според Берлин това може да стане чрез обособяване на група от водещи държави, които да работят съвместно по ключови политики, за да направят Европа по-силна и по-независима.

В писмо, цитирано от Ройтерс, германският министър на финансите Ларс Клингбайл кани партньорите от Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия на видеоконференция, която ще се проведе в сряда. Целта на срещата е да бъде изработена амбициозна и конкретна програма за укрепване на суверенитета, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

От писмото става ясно, че финансовите министри на Германия и Франция предлагат нов формат на сътрудничество между шестте водещи икономики в ЕС.

„Сега е моментът за Европа на две скорости“, заяви Клингбайл по време на събитие, организирано от Welt във вторник в Берлин.

Икономиките на Европейския съюз в момента се опитват да намалят зависимостта си от вноса на критични суровини от страни като Китай, както и да се справят с рисковете от търговски мита и фрагментация на световните пазари, които могат да подкопаят растежа и инвестициите.

„За да оцелее в тази все по-непредсказуема геополитическа ситуация, Европа трябва да стане по-силна и по-устойчива“, пише Клингбайл в писмото си до колегите си, като подчертава, че продължаването „по стария начин“ вече не е опция.

В поканата се уточнява още, че срещата в сряда ще бъде само начало, като се планира и последваща дискусия в рамките на следващото заседание на Еврогрупата.

Планът, цитиран от „Ройтерс“, включва четири основни приоритета:

развитие на съюз на капиталовите пазари, укрепване на еврото, по-добра координация на инвестициите в отбраната и осигуряване на стратегически суровини за европейската икономика.